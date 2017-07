Corporación Miles y proyecto de aborto: Sería una pena perder el proceso por un eufemismo

Andrés Zaldívar, durante la tramitación de este lunes del proyecto de despenalización del aborto en tres causales, presentó una indicación para no catalogarlo como tal cuando la vida de la madre estuviera en riesgo, situación que retrasó en cinco horas la discusión.

En entrevista con Expreso Bío Bío, Claudia Dides, directora de la Corporación Miles, aseguró que le pareció lamentable lo ocurrido puesto que se presentó justo el día en que debía discutirse la ley artículo por artículo y tuvo fuertes palabras para referirse al político.

“Yo lo siento como una puñalada, porque al poner la primera causal como que no fuera aborto me parece que el senador Zaldívar no entendió nada lo que aconteció en los últimos tres años”, aseguró Dides, quien agregó que la indicación cambia el espíritu de la ley.

La representante fue clara en declarar que sí es aborto la interrupción del embarazo cuando hay riesgo de vida de la madre, pero que ha dependido de cada médico si es que efectúa la intervención o no. “Por eso nosotros hemos dicho que hay que despenalizar las tres causales”; señaló.

Sobre la indicación misma, aseguró que lo que se quiere es nombrar las cosas de otra manera y eso crea confusión. “Ellos siendo católicos o cristianos no sé si han puesto en el lugar de las mujeres violadas. Aquí nadie está promoviendo el aborto, nosotras tenemos un derecho a decidir en estas instancias específicas“, agregó.

Y continuó con las críticas: “Que un señor venga a decidir sobre los cuerpos de las mujeres me parece aberrante. Quisiera recordarle al señor Zaldívar que así como está defendiendo esto podría haberse abstenido de la votación de la Ley de Pesca, porque uno no entiende cómo se vota”.

Asimismo, agregó que el lobby que ha hecho la Iglesia Católica ha sido impresionante, por lo que la independencia de los legisladores ha sido muy poca. “Sería impresentable que perdiéramos todo el proceso por este eufemismo que están tratando de meter“, señaló.

Con respecto a la posibilidad de aprobarse el proyecto, Dides señaló que sin la indicación “me quedo con la sensación de un avance pero medio amargo“, refiriéndose a la objeción de consciencia del equipo médico y el derecho a no informar sobre los centros en donde se practicarán las intervenciones.

Escucha la entrevista completa realizada en Expreso Bío Bío por Rayén Araya y Álvaro Escobar a continuación: