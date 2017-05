Guido Girardi vincula insultos recibidos en avión a molestia por Ley de Etiquetado

El senador Guido Girardi se refirió a las amenazas recibidas arriba de un avión rumbo a Guatemala y lo asoció a molestia en el empresariado por ser impulsor de la Ley de Etiquetado.

En entrevista con Radio Bio Bio, el senador relató el hecho en que Oscar Fuenzalida Calvo, empresario de 56 años dedicado al rubro de la comida rápida y fundador de cadenas como Doggi’s, Juan Maestro y Mamut, lo habría amenazado al interior de un avión.

“Estaba sentado leyendo un libro, tranquilamente, cuando aparece una persona totalmente descontrolada, agresiva, muy violenta, amenazándome, incluso amenazándome con golpes“, detalló.



En ese instante, relató, no entendió la razón que pudo haber originado los insultos. “Quedé muy shockeado porque uno normalmente puede estar expuesto a que gente que no piensa como tú o tiene desconfianza con la política puede decirte cosas, pero nunca con ese nivel de violencia. Nunca me había pasado”, aseguró.

Según relató, se habría enterado de la identidad del agresor con la llamada de un medio de comunicación.

“No era un ciudadano indignado, era un gran empresario que se siente muy poderoso (…) que usó la violencia, el odio, el amedrentamiento, incluso la amenaza física; para defender sus intereses económicos, para defender su negocio”.

Para Girardi los insultos responderían a que la Ley de Etiquetado regula la venta de comida con “Altos en”, que podría implicar bajas en las ventas de locales de comida chatarra. Sumado a la propuesta para limitar el uso de tarjetas Junaeb en este tipo de recintos.

