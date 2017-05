Vocero de "No Pago": Chile no puede avanzar en gratuidad si existen deudores educacionales

El vocero del movimiento “No Pago”, Nicolás Veliz, se refirió a la idea de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), que cada día toma más fuerza en algunos sectores, pese a la negativa del Ministerio de Educación.

En entrevista con Radio Bio Bio, Veliz sostuvo que el movimiento no se limita solo en el CAE, sino que integra a todos los créditos asociados a financiar la educación superior.

El vocero explicó que el no pago es un llamado a no cancelar el interés de las deudas y no el capital inicial: “Lo que dejamos de pegar es el interés, el lucro, lo que costó nuestra carrera ya lo saldamos“.

“Chile no puede avanzar en gratuidad universal si existen deudores educacionales”, enfatizó.

Esto, considerando que asumen la deuda que trajo consigo la carrera al no existir gratuidad cuando estudiaron, pero advirtiendo que no se debe financiar el negocio de los bancos, porque es contrario a los derechos fundamentales.

De todos modos, Veliz explicó que dentro de los deudores inscritos hay gente que efectivamente no está pagando, pero no por decisión, sino porque no cuentan con los recursos para cumplir con los pagos.

Consultado por los riesgos, explicó que dentro de los inmediatos está caer en Dicom y la retención de la devolución de impuestos, mientras que a largo plazo sería recibir notificaciones de embargo.

De todos modos, señaló, “hemos constatado que no existen embargos efectivos porque en el Cae el aval es el Estado“. Los que corren más riesgos, explicó, son las deudores del crédito Corfo, que corren el riesgo del embargo de sus bienes.

Por esto, antes de iniciar el llamado a no pagar, agregó, el movimiento ha decidido juntar 300 mil deudores para que sea un hito comunicacional y político, por ahora existen registrados 18 mil deudores, por lo que continúan en campaña.

