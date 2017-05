Andrés Velasco entrega diagnóstico y propuesta sobre pensiones: "AFP son caras y pocas"

El presidente de Ciudadanos, Andrés Velasco, se refirió a la disolución del partido y a la crisis del sistema de pensiones chileno.

En entrevista con Radio Bio Bio, Velasco sostuvo que el principal problema es que las pensiones en Chile son insuficientes, y uno de los factores que incide en esta problemática es que “las AFP son caras y pocas“.

Entre las propuestas de su partido en esta materia está la creación de Gestoras de Inversiones Previsionales (GIP), que gestionarían las labores previsionales de las aseguradoras, disminuyendo sus costos.

“Yo no digo que al cambiar se vaya a resolver todo, pero se resuelve un problema (…) Las AFP en promedio nos sacan no solamente el 10% que va a nuestra cuenta y que es legal, sino que además cobra esporádicamente entre un 1,3% a 1,5% al mes. No suena mucho, pero si se extienda a toda la vida laboral es mucha plata” aseguró.

Otras causas, apuntó, serían problemas demográficos, considerando el envejecimiento de la población; y la falta de empleo o trabajo informal.

Ciudadanos

Velasco también se refirió a la decisión del Servicio Electoral (Servel) de disolver el Partido Ciudadanos por no cumplir con el mínimo de afiliados exigido en el proceso de refichaje que terminó el pasado 14 de abril.

El exministro de Hacienda sostuvo que el partido sí cumplió con los requisitos y apuntó el alto rechazo de fichas al tiempo que tuvo el organismo para revisar los documentos.

“Nos dieron una planilla excel con bastantes inconsistencias“, cuestionó, explicando que entre los argumentos se encuentra que no hubo ministro de fe, rut inexistente o que se trataba de personas extranjeras que no se encontraban habilitadas para votar en Chile.

Ante esto, sostuvo Velasco, desde el partido revisaron las fichas rechazadas y se encontraron con que no había tales inconsistencias.

“No estamos levantando teorías de conspiraciones, lo que constatamos es que el Servel procesó 90 mil fichas de 30 partidos distintos en 10 días ¿Qué probabilidad hay que no se hayan equivocado“, cuestionó.

