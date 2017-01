Coloma blinda a JVR por correos con Asipes: aportes son completamente legales y transversales

La tarde del lunes se llevó a cabo la interpelación impulsada desde Chile Vamos contra el ministro del Interior, Mario Fernández, por los hechos de violencia en la región de La Araucanía y donde reconoció la existencia de terrorismo en la zona.

En la instancia el personero de Gobierno también fue consultado sobre los planes de seguridad ciudadana y la situación de falsos exonerados.

En conversación con Expreso Bío Bío, el diputado Juan Antonio Coloma, quien realizó la interpelación al secretario de Estado, explicó que lograron algunos objetivos puestos previamente antes de la interpelación.

“Lo primero, que el gobierno reconociera que sí existe terrorismo en La Araucanía, es un tema esencial, el gobierno llevaba casi tres años haciéndole el quite y que ayer el ministro del Interior lo reconoció, sinceramente se lo agradezco”, dijo.

Añadió que otro punto que valoró fue que Fernández se comprometiera a visitar a la familia Bascur en La Araucanía.

“Cuando el gobierno reconoce terrorismo es evidente que hay que cambiar la forma de enfrentar lo que hace, hasta 24 horas antes denominaban violencia rural, creo que la diferencia es brutal. Y, sobre todo, cuando se reconoce que hay terrorismo hay que ver cómo se puede enfrentar”, aseveró.

Respecto a modificar la ley Antiterrorista ante la situación que atraviesa La Araucanía, señaló que está convencido de que debe reformarse.

“Hay modificaciones urgentes que hay que hacer a la ley Antiterrorista que además pide el propio fiscal nacional, las autoridades de la zona. Cuando se argumenta que la ley antiterrorista no cumple con todas las atribuciones legales para cumplir su cometido, creo que el tema de los agentes encubiertos es esencial para que las policías tengan una mejor capacidad para prevenir atentados terroristas y detectar a los responsables”, arguyó.

Sobre los incendios forestales, el parlamentario enfatizó que el gobierno ha reaccionado de forma evidentemente tardía. “Las instituciones del Estado no han estado a la altura, en la interpelación intenté hacer una breve enumeración de cómo fueron transcurriendo los días y el gobierno no actuaba, ya 6 días antes que se declarara estado de catástrofe, ya habían 60 focos de incendio, 8 alertas rojas y el gobierno no reaccionaba”, detalló.

Consultado sobre la relación vía correo electrónico que mantenía Jacqueline van Rysselberghe y el expresidente de la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío Bío (Asipes) durante la tramitación de la Ley de Pesca en 2014, señaló que no cree que la presidenta de la UDI tenga que dar ningún paso a ningún costado.

“Cuando uno ve que la persona que está siendo investigada es de la UDI o de RN o Chile Vamos, se hacen todas las diligencias, la justicia actúa con una proactividad impresionante (…) hay que rescatar que los aportes son completamente legales y completamente transversales”, puntualizó.

Escucha la entrevista realizada por Ángeles Araya en Expreso Bío Bío: