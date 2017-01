Claudia Celedón: no volvería por ningún motivo a las teleseries prefiero vivir con menos

La exitosa obra “Xuárez“,estrenada en 2015, una de las mejores según el Círculo de Críticos, vuelve en el marco del Festival Teatro a Mil. Estelarizada por Claudia Celedón y Patricia Rivadeneira.

Además, habló de los proyectos que la mantienen ocupada hoy día, y descartó de plano su regreso a las teleseries.

En conversación con Expreso Bío Bío, Celedón indicó que esta obra es una reinterpretación de lo que fui la conquista de este continente y principalmente de la relación de Pedro de Valdivia con Inés de Suárez.

“La reflexión es a partir de esta mujer que es borrada y desaparecida en la historia que es un poco lo que nos ha pasado a las mujeres hasta el día de hoy, donde tenemos que pelear y gritar para ser escuchadas”, afirmó.

En este trabajo, la reconocida actriz realizada seis personajes, entre ellos a Pedro de Valdivia, a Lautaro y a Lautaro españolizado.

Según contó, este fue uno de los desafíos más interesantes, ya que le permite “entender a los hombres, entonces me generaba mucha curiosidad saber si hago un hombre en el escenario cómo se siente, qué le pasa en sus sentimientos por qué actúa de esa manera”.

“Pedro de Valdivia ahora me conmueve bastante, me da un poquito de pena que sea tan histérico tan llorón tan cobarde“, reveló.

De todas maneras, señaló que la obra “tiene mucho sentido del humor, a veces uno piensa que una cosa así puede ser muy densa, pero no, tiene mucho humor, yo no puedo trabajar sin humor. Tiene una dirección de arte, una puesta en escena, una música súper interesante, muy acorde a lo que este drama épico”.

Además, aseguró que los asistentes salen emocionados luego de ver el trabajo en escena.

“El aplauso es casi como en la ópera, queda y queda, no es fácil recibir el aplauso“, admitió.

Suárez se presenta en el Gam, el viernes 21 y el sábado 22 de enero, a las 19:00 horas. Sin embargo, las entradas están completamente agotadas.

Pero de todas maneras, del 25 de enero al 4 de febrero se estará exhibiendo en el mismo lugar a las 20:30 horas donde las entradas ya se pueden comprar a través de Internet.

En cuanto a sus otros proyectos señaló estar estable y descartó un regreso a la televisión

“Dirijo la escuela teatro de Arcos, hago clases ahí, estamos con gratuidad cosa que agradezco mucho, porque hasta las entrevistas personales han cambiado una maravilla realmente”.

“Yo hago poco en general, a mí no me gusta trabajar mucho, estoy con esta obra, capaz que viajemos y tengo un proyecto en mente pero todavía no contable, pero también para teatro(…) Espero no hacer televisión y no hacerla nunca, más que hacer series y series que me gustan (…) teleseries no, por ningún motivo, porque no diría nada, porque no hay artistas, o sea por ganar plata no, prefiero vivir con menos“, precisó.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Ángeles Araya en Expreso Bío Bío: