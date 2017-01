El psicólogo Edmundo Campusano revela detalles de su primer libro "En voz alta"

En voz alta (Reflexiones sobre la Psicología, el yo, la pareja y la familia), es el primer libro del psicólogo Edmundo Campusano, el que pretende que la gente vea con otros ojos, algunos de sus problemas.

En conversación con Expreso Bío Bío, el autor, comentó que este libro nació producto de problemáticas que fue reuniendo cuando escribía columnas en un diario, y las que recibía en su consulta.

“Durante un tiempo escribí columnas en un diario y llegaba mucha consulta y eran de distintos temas, entonces traté de juntar lo que llega a la consulta como problemática y lo que la gente me preguntaba por las columnas que escribía y salieron esos temas”.

Según explicó lo que trata de explicar es que lo que conocemos como el yo “es transformación cambio, devenir, no existe un yo fijo, existen relatos de un yo, por lo tanto en vez de yo preguntarte quien eres tú, deberías preguntarte cuánto quieres contar de ti misma“.

“Eso trato de explicar ahí porque es un camino de menos sufrimiento en la vida, pensar que yo puedo diseñarme a mí mismo y ser el que quiero ser, a pensar que yo soy alguien fijo que estoy condenado a cargar con esta cruz que me tocó”, reveló.

Según detalló, lo que escribe en el libro “son muchas temáticas que están tratadas para la gente común y corriente que no estudia psicología, aunque yo sé que el 80% de la gente se cree psicóloga, habla con temáticas y conceptos psicológicos sin jamás haber leído un libro”

Para él, la gente cree que psicología es “la única profesión que se puede ser sin estudiarla”.

Campusano, detalló que el primer capítulo habla de qué es un problema psicológico “y pongo a la psicología en el banquillo que es un poco responsabilidad nuestra de los psicólogos no haber transmitido claramente a qué nos dedicamos”, admitió.

Además, contó que escribió el libro luego de el consejo de un amigo, ya que tenía la facilidad para explicar temas complejos que se ven en el campo universitario.

“Uno está muy metido en el artículo, en la cosa científica, en la academia y la verdad es que es mundo no sale a al luz pública tan fácilmente entonces me atreví a ponerlo en palabras más sencillas”-

Además, reveló que el libro puede servir para ampliar categorías y ver ciertas cosas tan arraigadas en la personalidad de manera distinta

“La belleza no está en las mariposas, está en los ojos de quien las mira, (…)es muy difícil tu manera de mirar si no viene alguien y te muestra otra alternativa, no digo que esta sea la manera correcta de mirar, estoy diciendo que hay un modo distinto expresado que tiene que ver con fundamentos teóricos ontológicos, epistemológicos de otro marco conceptual que no fue el clásico”, precisó.

En voz alta, Reflexiones sobre la Psicología, el yo, la pareja y la familia, ya se encuentra disponible en algunas librerías del país.