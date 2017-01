Secretario general del PS y CEP: Lagos está estancado, veo difícil que pueda crecer

La encuesta CEP en su versión número 78 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre arrojó varios puntos relevantes. En el plano de la carrera presidencial, Sebastián Piñera sigue liderando con un 20%, y Alejandro Guillier subió 13 obteniendo el 14% de las menciones, en tanto Ricardo Lagos, obtuvo solo un 5%.

En conversación con Expreso Bío Bío, Pablo Velozo, secretario general del Partido Socialista, cuestionó la influencia de los resultados, debido a la fecha en que se realizaron, ya que no habría incorporado todos los últimos acontecimientos, relacionados principalmente a Piñera.

Por lo que planteó que su duda “es si efectivamente- la encuesta- llegó a grabar todo lo que ha salido contra Piñera, esa es la duda que me queda al ver los números (…) si es en noviembre no alcanzó a tomar todos los efectos o las consecuencias de lo que hemos sabido”.

En cuanto al bajo porcentaje de Lagos, señaló que “no tiene ninguna novedad”, ya que según el “Lagos está estancado, no crece”

“No ha crecido en las últimas encuestas, yo veo muy difícil que pueda crecer de aquí a marzo o abril“.

En torno al alza de Guillier, indicó que el periodista ha dado una imagen de representar una tercera coalición, lo que le ha jugado a su favor.

“Guillier queda consolidado como un fenómeno que está a mi juicio fuera de las grandes coaliciones, o sea los dos grandes candidatos de las coaliciones que son Lagos y Piñera mantienen su adhesión y Guillier aparece como una tercera opción, como si fuera para la gente una tercera coalición, es una cosa bien extraña”, argumentó.

Por lo que indicó que es necesario ver qué pasa si Guillier llegara a ganar las primarias del 2 de julio y se convirtiera en el candidato de la Nueva Mayoría como coalición, “porque ahora me da la impresión que es visto por la gente como una tercera opción y eso hace que crezca”

Además, recalcó que el expresidente Piñera “no ha crecido mucho más, tiene una buena adhesión pero está estancado”, sostuvo.

Debido a los resultados y las acciones que se podrían tomar como consecuencias de las cifras de la última CEP, Velozo dijo que no cambiará mucho el panorama.

“Insulza ha dicho en todos los tonos que no se va a bajar y Lagos tampoco, por lo tanto a pesar de estos resultados, por lo menos lo que ataña al Partido Socialista deberíamos tener unas primarias en marzo”.

De todas maneras, recomendó que sería bueno que los candidatos miren estos números, “que por lo demás no tienen anda de sorpresivo ni novedoso”.

Finalmente, indicó que no es para nada fácil que los candidatos que están abajo en las encuestas logren subir.

“No sé si adelantar la carrera va a permitir que los candidatos que están más abajo suban, no lo sé, es casi como pensamiento mágico decir mira, estamos muy abajo, pero si nos proclaman los partidos, nos adelantamos y vamos a subir(…)yo creo que eso es no entender como hoy día está tomando su opción la ciudadanía, yo estoy prácticamente seguro que proclamemos o no proclamemos a nadie, esta adhesión cuidada, esta foto de adhesión ciudadana no va a cambiar”, puntualizó.

Escucha a continuación la entrevista realizada en el Expreso Bío Bío: