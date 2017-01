Experto y análisis de la CEP: la Concertación sigue teniendo expectativas en Ricardo Lagos

La jornada estuvo marcada por los resultados de la encuesta CEP, donde se conoció que la aprobación del Gobierno de Michelle Bachelet alcanzó un 20%. Y en el lado de las presidenciales el 27% de los encuestados cree que Sebastián Piñera ganará, mientras que Alejandro Guillier es quien genera más confianza en los encuestados, y por su lado, Lagos sigue estancado con un 5%.

En conversación con el Podría Ser Peor, Eugenio Guzmán analista político de la Universidad del Desarrollo, comentó que el alza de Guillier de 13 puntos se debe a que en las encuestas anteriores no estaba como opción.

De todas maneras, indicó que tampoco hay que quitarle mérito, ya que desde hace tiempo “ha empezado a irrumpir de manera clara“.

En referencia a Ricargo Lagos y su porcentaje que no cambia, el experto manifestó que igualmente “al interior de la Nueva Mayoría, o más bien del mundo de la Concertación sigue teniendo algunas expectativas en la figura de Lagos pero no son suficientes para que eso mueva las encuestas (…) sin lugar a dudas hay un estancamiento en términos de la opinión general de la población no cabe duda”, sostuvo.

Sin embargo, opinó que muchas cosas reflejadas en la encuesta estaban anticipadas, argumentando que “se le da demasiada expectativa”.

De todas maneras, señaló que el panorama es preocupante, sobre todo por el pesimismo de la gente, por lo mismo, aseguró que “el gran desafío es despertar las expectativas, porque tienen impacto no solamente en la economía, si no que también en términos políticos, y de confianza en las instituciones”.

Manuel José Ossandón, también es uno de los nombres que se baraja para las elecciones del 2017, sobre todo si Piñera decidiera no emprender una carrera hacia La Moneda, sin embargo, Guzmán mira con escepticismo que Ossandón pueda repuntar en las encuestas como para ganar las presidenciales.

“En un escenario que no estuviera Piñera no veo cómo un candidato como Ossandón, si ocurriera esto, pueda recuperar terreno al punto de poder enfrentar a algunos de los candidatos como Guillier que claramente hoy día se ve como el candidato más fuerte de la Nueva Mayoría”.

Por otra parte, el experto analizó los resultados que reflejan la poca confianza que tiene la ciudadanía en los medios de comunicación.

“Estamos viviendo una situación de un ciudadano muy escéptico, sobre todo estos millennials, estos jóvenes que son más desconfiados, más escépticos, más individualistas en algunos sentidos y que componen un segmento importante de la población y que están representados en este tipo de encuesta”.

Además, aseguró que influyen las múltiples vías de información que hoy día existen y están al alcance de casi toda la población.

“La gente ya no se informa solamente por los medios, se informa por redes sociales, a través de Internet en la multitud de medios formales e informales que existen, por lo tanto hay mucha más competencia en términos de mercado de la información”, determinó.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor: