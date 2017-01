Experto entrega recomendaciones para saber cómo cuidar la casa durante las vacaciones

Ya es verano y muchas personas salen de vacaciones, pero hay un tema recurrente que puede significar un dolor de cabeza para quienes dejan sus hogares solos, por el temor de que puedan ser robadas durante su ausencia, por lo que ¿cuales son las medidas de seguridad básicas?

En conversación con expreso Bío Bío, David Rozowski, director de la Fundación Ciudadano Seguro, estableció como primera medida establecer vínculos entre los vecinos.

“Lo más importante es que los vecinos se conozcan y que tengan una red de comunicación entre ellos, puede ser por whatsapp, puede ser por cualquier medio que hoy día la tecnología nos acompaña, pero eso es lo fundamental. Eso va en que se apoyan entre ellos, que yo le diga a uno:’ me voy de vacaciones, cuida mi casa, cuando tu te vayas yo la cuido, saber quién viene, quién no viene, quién la está cuidando”, aconsejó.

Una acción que puede parecer pequeña, pero que puede ser fundamental, según el experto, es el tema del periodico, “si yo tengo alguna suscripción a algún periódico a alguna revista, suspenderlo, cosa de que el delincuente no vea que hay dos diarios acumulados y sepa que no hay nadie en la casa”.

Además, recomendó que es bueno ponerle ciertas trabas al delincuente y pensar en cómo pensaría un ladrón, por lo que antes de partir de vacaciones, indicó que es importante mirar la casa desde afuera y ver el tema de las protecciones y los candados.

Ante la consulta, de si sobreproteger la casa, puede atraer aún más al delincuente, Rozowski, señaló que este fenómeno se ha ido perdiendo.

“Hoy día como la gente tiene temor, eso quedó un poquito atrás, hoy día lo que la gente quiere es cuidarse y poner rejas altas, desgraciadamente hay un dicho muy importante que hoy día nosotros estamos enrejados y los delincuentes andan sueltos, pero no da una visión que algo estén cuidado adentro, sino que estoy cuidando mis cosas, mi familia, mi integridad“.

Otro consejo para dejar la casa más segura, puede ser tener un animal, ya que “hay estadísticas que dicen que las casas con mascotas son menos robadas, que una casa sin mascota, porque el perro hace ruido, puede morder el delincuente, o sea el delincuente mira la casa de al lado donde no hay una mascota y ahí entra a robar, desgraciadamente”, sostuvo.

Por otro lado, argumentó que siempre hay que dejar una parte visible, en el caso de la fachada del domicilio hay que pensar siempre en un 70% oscuro, es decir que no sea vea desde afuera hacia adentro y un 30% visible, misma importancia que tiene mantener iluminado.

Finalmente, recalcó que es necesario evitar exponer las vacaciones a través de las redes sociales, ya que puede resultar peligroso.

“Hoy día el delincuente, es un delincuente que también ocupa la tecnología, al igual que nosotros, las redes sociales e Internet en general, el tema es no publicar que me estoy yendo de vacaciones, no publicar que la casa está sola“, precisó.

Escucha la entrevista realizada por Ángeles Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: