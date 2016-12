Luis Alarcón y gesto de reos de Punta Peuco: creo poco en el perdón en este caso

El actor Luis Alarcón conversó con Expreso Bío Bío sobre su nueva obra “Cordillera”, que en su temática aborda las horas previas de Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Morén Brito y Odlanier Mena cuando se cerró el lujoso Penal Codillera en 2013 y fueron trasladados al penal Punta Peuco.

El artista explicó que el montaje toca los sentimientos de estos controvertidos personajes de la historia de Chile y que toma aspectos tanto reales como de ficción.

“Es un punto de vista de los autores con respecto a lo que puede haber ocurrido entre ellos en el momento que se enteran que serán trasladados a Punta Peuco (…) la obra se trata de la vida diaria de ellos”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de dar perdón a los reos del penal Punta Peuco, señaló que los condenados se merecen estas penas.

“Creo poco en el perdón en este caso, lo digo por sentimientos personales, no ser del régimen militar era muy difícil, toda la gente que desapareció a mi alrededor, muy cercanos algunos, no sé si merecen el perdón. Todo ser humano tiene derecho a una defensa como corresponde, sin embargo, los crímenes cometidos por todos estos seres y algunos no arrepentidos en absoluto, hay uno que está vivo todavía, no le he escuchado ni una palabra de arrepentimiento (Krassnoff)”, precisó.

Añadió que cree que Krassnoff nunca pedirá perdón y que mató a un amigo suyo de una manera cruel e injusta.

La obra se presentará en el Festival Santiago a Mil del 16 al 18 de enero a las 21:00 horas en el Teatro Oriente.

Escucha la entrevista realizada por Ángeles Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: