Barrueto: se inventan muchos argumentos para no considerar el voto popular de intendentes

El exintendente metropolitano y exlíder del PPD, Víctor Barrueto, conversó con Expreso Bío Bío acerca del proyecto de elección popular de los intendentes que pasarán a denominarse como gobernadores regionales.

El exdiputado señaló que espera que esta votación que parece tan contundente y tremeda, se traduzca en un esfuerzo real este mes para que la elección de las nuevas autoridades regionales se haga el 2017 y no el 2021.

“Hay gente que le tiene temor a la democracia, que siempre siente que elegir más autoridades puede ser peligroso o riesgoso y le ven puros peros”, dijo.

Añadió que al existir una autoridad regional elegida, ellos tendrán un gran poder en la región para elegir cargos y, por otro lado, el intendente pasaría a ser una competencia potencial para los senadores al terminar su periodo.

“Esas son las cosas que uno lamenta que a veces condicionen tanto (…) Chile es el país más centralizado del mundo”, aseveró.

Asimismo, precisó que las tres desigualdades más persistentes y estructurales de Chile son la del ingreso, la de género y territorial.

“Opino que la madre de las batallas para dinamizarlo es que se elija democráticamente y con la legitimidad de eso la autoridad de la región, así de relevante e importante creo que es esta discusión”, manifestó.

También, arguyó que se han inventado muchos argumentos para no considerar la votación popular de los intendentes, utilizándose la explicación de que no tienen competencias ni recursos.

“Mientras no esté definido el traspaso de competencias y muchos más recursos, no hay que hacerlo (…) siento que es un argumento falso, llevamos 27 años que no se han traspasado más competencias y tendría que decir que muchos intendentes que son funcionarios, nombrados por la presidenta, ni siquiera quieren que les pasen más competencias porque significa más responsabilidad”, sostuvo.

“Es la existencia de una autoridad legitimada de su comunidad, por lo tanto, con el respaldo para representar los intereses de su región con el poder central y con la obligación de encabezar el desarrollo de su región, lo que va a generar que se vayan traspasando más competencias y más recursos”, sentenció.

Barrueto acotó que lo que generará el impulso para el traspaso de competencias y recursos hará que exista una autoridad que siente la obligación de encabezar su región.

“Significa más dispersión y más distribución del poder, menos concentración del poder, más equilibrio democrático y sobre todo oportunidades para el país (…) es algo hermoso si uno lo mira democráticamente y como oportunidades para el país”, puntualizó.

Escucha la entrevista realizada por Ángeles Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío: