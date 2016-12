Experto en salud explica cómo fortalecer el cerebro y llegar mejor a la vejez

Según los expertos el próximo año habrá en todo el planeta más personas mayores de 65 años que menores de cinco. El desafío es que el aumento de la esperanza de vida en Chile llegue a los 80,5 años y se acompañe de una vida más sana para retardar el proceso de deterioro en algunas personas mayores de nuestro país.

En conversación con Podría Ser Peor, Christian González, director del Centro Fondap de Gerociencia Salud Mental y Metabolismo, señaló que el aumento de la vejez es una realidad que afecta al país.

“Chile es un país que ha aumentado mucho sus expectativas de vida y, por lo tanto, nos enfrentamos a un desafío que es grande y que es qué vamos a hacer cuando la gente tienda a vivir mas”, planteó.

Según el experto se tiende a hablar sobre la calidad de vida que estamos llevando, pero admitió que cada persona envejece de manera distinta. “Cada uno de nosotros tiene un componente genético que es heredable y que va a terminar de buena forma si tenemos mayor posibilidad o menor posibilidad de desarrollar tal o cual enfermedad, pero por sobre las variables genéticas, están las variables ambientales y la respuesta a esas variables ambientales es bastante única y es bastante individual,” advirtió.

En este sentido, sostuvo que este tipo de variables tienen que ver con la regulación de hábitos, por ejemplo hacer ejercicio, dormir una cantidad suficiente de horas por la noche, tener una forma de manejar el estrés o alimentarse saludablemente.

Este último punto el doctor indicó que es uno de los más relevantes, ya que el estilo de vida que tienen los chilenos para alimentarse no es el mejor.

“Desafortunadamente ya no existe el tiempo necesario para preparar los alimentos con el tiempo que se necesita y mucha de la comida procesada tiene químicos, tiene preservantes, alto contenido de sodio, alto contenido de azúcar, de grasa y cada una de esas cosas por separadas van construyendo que uno pueda deteriorarse más rápidamente”, precisó.

Por otra parte, González explicó que es muy importante mantenerse activo, ya que esto contribuye mucho a que uno pueda mantener las condiciones cognitivas en la medida que uno ejercita su cerebro, eso ayuda a que mantenga las facultades.

Además, explicó que la vejez trae consigo muchas de las enfermedades crónicas que pueden afectar el cerebro, por lo mismo, recalcó que el tema es cómo llegamos a la vejez.

A modo de recomendación, puntualizó que hay que ejercitar el cerebro con simples tareas como mantener la lectura, realizar crucigramas, aprender idiomas, siendo tareas que si uno las hace con cierta regularidad, provocan que el cerebro se mantenga más activo.

Los avances de la ciencia son cada vez más amplios, sin embargo, el director de Fondap señaló que no hay remedio, suplemento ni nada que ayude a extender la vida.

“Todos quisiéramos tener una pastilla, un medicamento, que lo hiciera. De momento eso no es posible, no digo que esto no vaya ocurrir en el futuro, pero una buena estrategia, mientras eso no ocurra es tratar de controlar aquellos aspectos que están relacionados con los hábitos y que sabemos que mejoran mucho los problemas que están asociados al envejecimiento”, finalizó.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor: