Nutricionista y ley de etiquetado: va en el camino correcto pero falta educación

El Ministerio de Salud defendió la Ley de Etiquetado de alimentos resaltando el buen funcionamiento, dado que la Asociación de Alimentos y Bebidas, ABChile, inició una polémica campaña en la que participaron varios rostros de televisión la que fue duramente criticada y las autoridades acusaron que confunde a la población.

En conversación con Podría Ser Peor, la nutricionista de la Clínica Alemana, Rinat Ratnet, indicó que este comercial, dejó en evidencia que falta una conversación.

“Falta sentar en una mesa intersectorial, la docencia, el ministerio, la industria, yo creo que todos han hecho esfuerzos, pero falta una conversación y remar todos para el mismo lado”.

“El objetivo del ministerio de Salud fue transparentar cuál es la característica de un alimento y poder estandarizar hacia todos los alimentos”, precisó.

Sin embargo, la nutricionista indicó que lo principal y lo que aún falta es educar a la población.

“Está faltando educación en cuanto a cómo cocinar porque efectivamente yo puedo comprar muchos alimentos bajos en sodio pero llego a mi casa, compro productos naturales y agrego calugas o agrego una cantidad importante de sal, de manera que ese producto saludable también lo puedo convertir en un producto no saludable aunque sea casero“.

“Tenemos que educar a la población en cuanto a las porciones, en cuanto al equilibrio energético, cuánto estoy quemando, cuánto ejercicio, cuánto me muevo”, destacó.

Chile tiene uno de los índices de mayor obesidad a nivel mundial, ante esto, la experta explicó que son muchos los factores que inciden en esta realidad.

“La obesidad tiene que ver con componentes genéticos, tiene que ver con una alta disponibilidad de densidad energética, versus una muy baja actividad física, tiene que ver con la salida de la mujer al trabajo, ya no se cocina en casa, por lo tanto comemos comida al paso. Hemos reemplazado la cena por la once, entonces comemos pan en la mañana, pan en la noche, poca o baja ingesta de fruta y verduras, alta ingesta de azúcares y alimentos chatarras a bajo costo que están disponibles, una publicidad que nos invade y que nos hace comer como otros países que no son nuestra cultura, por lo tanto es multicausal”.

En cuanto a la obesidad infantil explicó que también es un gran problema que enfrenta la sociedad, ya que hoy 1 de cada 3 niños tiene exceso de peso, que es fomentada por la publicidad, la venta de comida chatarra y la poca actividad física.

En este sentido, valoró que la ley no esta solamente enfocada en el etiquetado, sino que en proteger a los grupos más vulnerables como son los niños, como por ejemplo a través de restringir la publicidad en horas para menores de 14 años con los alimentos que no cumplen con el reglamento.

“Va en el camino correcto, sin embargo falta educación, que existan nutricionistas en las escuelas y contribuyan a preparar a los profesores en alimentación saludable, entregar herramientas a los padres, nos falta, pero vamos por buen camino”, planteó.

Finalmente, sostuvo que el polémico comercial “persigue posicionarse con una idea, (…) pero trataron de posicionarse mal porque ellos debieron remar al mismo lado (…) claramente hay intereses económicos detrás que tienen que ver con vender el producto, pero ha habido también una buena voluntad en ciertos aspectos(…) lamento que no se haya invertido ese dinero de esa publicidad en reforzar lo que ya hay”, puntualizó.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor: