Psicóloga aconseja cómo enfrentar el estrés navideño: es necesario bajar la ansiedad

Faltando solo días para la navidad, las personas suelen realizar compras de última hora, la búsqueda del regalo ideal, o están preocupadas por la preparación de la cena, situaciones que pueden generar gran estrés sin que se den cuenta.

En conversación con Expreso Bío Bío, la psicóloga y académica de la Universidad Mayor Dominique Karahanian contó que es muy difícil liberarse del estrés navideño porque habitamos en una ciudad donde el ambiente festivo está presente todo el tiempo.

“Estamos en una cultura occidental que no nos propone, que más bien nos obliga a tener que hacer todo un ritual que tiene que ver con esto. Que no solamente se trata de regalar cosas, si no de vivir estas fechas con toda la felicidad y con todo el amor que debiéramos estar prodigándonos pero eso en el mundo íntimo de las personas es lo que menos pasa“.

Según la experta, “es cosa de ver lo que pasa en las consultas y las personas lo pasan pésimo, las familias se pelean porque se juntan obligadamente porque así lo dicta la sociedad y no necesariamente las familias tienen durante el resto del año una buena relación”.

Por lo mismo, considera que es importante que se den cuenta que esto es “solo un día” el que si bien es un acontecimiento significativo, puede no serlo para algunas personas “no todos son católicos, no todos viven esto como algo importante. Hay que darle el peso que corresponde y no sobredimensionar”.

En el tema de los regalos y a veces el estrés que genera no tener los medios para complacer a los más pequeños, la psicóloga recomendó llegar a un acuerdo establecido como familia.

“La clave está en poner límites, esto es lo que como familia podemos gastar y que en el fondo eso se va educando a lo largo del año no, solo el 24 de diciembre”, sostuvo.

Por otro lado, advirtió que es importante no mentir, porque indirectamente los padres pueden crear conciencia respecto de qué es lo importante.

“Los niños comprenden mucho más de lo que nosotros creemos”, añadió.

Finalmente, recomendó tomarse la fecha no como una obligación y vivir las emociones que se tengan en el momento.

“Es necesario bajarle la ansiedad a esto, hay mucha gente que lo pasa mal y es legítimo, las personas no pueden estar feliz porque hay que ser feliz, si no que tienen que ver con el sentido que tú como familia le quieres dar a esta fecha”.

Escucha a continuación la entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el Podría Ser Peor: