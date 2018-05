INDH lleva ante el TC la retención de haitianos en Aeropuerto de Santiago

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó ante el Tribunal Constitucional una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debido a la retención de 91 ciudadanos haitianos en el Aeropuerto de Santiago por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), entre el 6 y el 28 de marzo pasado.

Dicho requerimiento tiene por objetivo evitar que la Polic√≠a de Investigaciones contin√ļe juzgando la autenticidad o falsedad de las documentaciones y declaraciones presentadas por las personas que soliciten el ingreso a Chile, por atentar contra el principio de juridicidad y la igualdad ante la ley, lo que a juicio del INDH ser√≠a inconstitucional.

A trav√©s de un comunicado, la entidad describi√≥ que los haitianos mientras permanecieron bajo la custodia policial, no pudieron satisfacer sus necesidades b√°sicas: no contaron con ba√Īos para asearse, no pudieron alimentarse, ni cambiarse de ropa debido al nulo acceso a sus equipajes.

Seg√ļn el INDH, entre los argumentos que us√≥ la polic√≠a civil para negarles el ingreso, ser√≠an reservas de hotel falsas o no correspondientes con el periodo en que pretend√≠an permanecer en el pa√≠s.

Adem√°s, agregaron que la veracidad de las reservas fue chequeada por personal de la PDI aplicando un requisito adicional de ingreso, no contemplado en la ley, y que no se aplicar√≠a a ning√ļn otro turista a menos que sea haitiano.

A fines de marzo el INDH present√≥ un recurso de protecci√≥n en el que calific√≥ el actuar de la polic√≠a de “arbitrario” y “discriminatorio“, e indic√≥ que durante las cinco visitas que se realizaron al terminal a√©reo, “en ninguna de ellas se observ√≥ a personas retenidas de otra nacionalidad que no fueran haitianos“.