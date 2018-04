Detención de comerciante ambulante en Providencia genera críticas en redes sociales

Polémica en las redes sociales ha generado un video que muestra a funcionarios de Carabineros llevarse detenido a un vendedor de la calle en el Paseo Las Palmas de Providencia, región Metropolitana.

En el registro publicado a trav√©s de Facebook por Lalo Araya, se muestra c√≥mo estos funcionarios detienen y confiscan parte de los productos que este vendedor estaba comerciando. El video adem√°s va acompa√Īado de un mensaje que indica que “llegaron dos civiles y cuatro motos a controlarlo, mostr√≥ su CI, algunos documentos. Ten√≠a el permiso, lo vi y escuch√© cuando le dijo el de civil que lo conversaban en el cuartel”.

La publicaci√≥n cuenta con varios comentarios que critican este accionar. “Qu√© pena si el hombre ten√≠a permiso… injusto el accionar de Carabineros”, “a m√≠ tambi√©n me pas√≥ lo mismo trabajando, me trataron igual que un ladr√≥n”, “es un chiste, vamos de mal en peor”, “es una verg√ľenza de Carabineros por los malos procedimiento”, “qu√© rabia, indignaci√≥n c√≥mo hace eso con las personas que quieren trabajar”, son parte de los cientos comentarios que se pueden leer en la publicaci√≥n.

“Pobre hombre √©l estaba trabajando, qu√© cosa es esto tanto abuso de poder” “esto ya no tiene nombre es una verg√ľenza” “me caen bien los Carabineros, pero cuando veo esto me enfurece y da una impotencia por la actitud poco profesional”, “no puede ser, es una pena muy grande que no tengan criterio para saber qui√©n est√° realmente trabajando o delinquiendo”, tambi√©n se puede leer en la publicaci√≥n.

Desde la instituci√≥n se√Īalaron que “el comercio informal es una actividad ilegal que la autoridad debe controlar y desincentivar. Se suma a ello que Carabineros est√° obligado a cumplir la ley”.

Adem√°s, indicaron que no existen permisos para vender comida en la calle, pero agregaron que hay “permisos transitorios” que son entregados por algunas municipalidades para personas “ambulantes con carritos” que no est√°n est√°ticos en lugares.

En tanto desde la Municipalidad de Providencia descartaron estar involucrados en esta situación e indicaron que esta persona podría haber contado con un permiso, ya que hubo un tiempo que se entregaban. Sin embargo, agregaron que ya se dejó de hacer entrega de patentes para vender.

Cabe recordar que la Municipalidad de Providencia comenz√≥ con una “guerra frontal” contra el comercio ambulante de la comuna, luego que unos vendedores atacaran a unos inspectores de Seguridad Ciudadana.

Hasta el cierre de la nota no se han tenido novedades sobre la identidad del vendedor y la confirmación si efectivamente esta persona contaba con el permiso correspondiente.