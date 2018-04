Sename descarta no haber seguido protocolo en caso de joven golpeado en centro de Pudahuel

Con lesiones de mediana gravedad, pasando a cuidados intermedios y con la posibilidad de ser dado de alta dentro de las pr√≥ximas 48 horas, permanece el joven de 15 a√Īos que fue agredido por otras cuatro personas al interior del Cread de Pudahuel.

El joven permanece internado en el Hospital San Juan de Dios y no presenta lesiones internas, sólo golpes en varias partes del cuerpo.

La directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, lleg√≥ hasta el este establecimiento de salud y se√Īal√≥ que “hay que revisar los procedimientos y ver si se act√ļa de acuerdo a ellos o si hay algo que mejorar. Siempre hay cosas que mejorar”.

“Las primeras informaciones que tenemos es que se actu√≥ bajo protocolo, eso no significa que no se vaya a evaluar si se cometi√≥ un peque√Īo error o si hay que mejorarlos. Hasta el momento no tenemos ninguna informaci√≥n que se haya actuado mal ni en el centro ni en el hospital”, agreg√≥ Tonda.

Ante la consulta de un sumario, Tonda indic√≥ que “todo eso est√° en evaluaci√≥n, est√° en an√°lisis. Todo lo que sea necesario que exista, va a existir” y luego agreg√≥ que “cada cosa que sucede en el Sename que de verdad produce un problema, se inicia la investigaci√≥n y se hacen los sumarios cuando corresponden. Nunca se ha dejado de hacer y esta no va a ser la excepci√≥n”.

En tanto, el doctor Hugo Gonz√°lez, jefe de la Unidad de Pacientes Cr√≠ticos del Hospital San Juan de Dios, se√Īal√≥ que este joven se encuentra despierto y agreg√≥ que “se va a recuperar pronto y podr√≠a ser dado de alta despu√©s de 48 horas de evoluci√≥n en una unidad de menor complejidad”.