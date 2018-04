Registro de evasores del Transantiago se implementará desde junio

La evasi√≥n del Transantiago contin√ļa siendo prioridad para el actual Gobierno, por lo que el registro de evasores comenzar√° a regir el 5 de junio con el objetivo de endurecer las sanciones.

En ese contexto, el a√Īo pasado fueron citadas m√°s de 96 mil personas a los juzgados de polic√≠a local por no haber pagado su pasaje en los buses.

Dicho grupo de evasores pasar√° el 5 de junio a integrar el denominado “registro de evasores”, luego de que el jueves pasado se publicara la ley en el Diario Oficial, la que fij√≥ su implementaci√≥n en 60 d√≠as, consigna La Tercera.

Asimismo, ingresar a la lista de infractores involucra que no se devolver√°n impuestos y se les suspender√° la entrega de licencias de conducir.

Sin embargo, la creaci√≥n del registro fue bautizado como “Dicom de los pobres”, debido a que un grupo de parlamentarios aclararon que este tipo de pasajeros ser√≠a de escasos recursos, por lo que no podr√≠an pagar la tarifa.

El Registro Civil comenzar√° a entregar los nombres al Ministerio de Transportes, entidad que deber√° habilitar un sitio web con el objetivo de consultar los datos.

El exsubsecretario de Transportes, Carlos Melo, explic√≥ al medio que el registro con los nombres de los infractores “no ser√°n antecedentes p√ļblicos, sino que cada persona no infractora podr√° consultar un m√°ximo de ocho veces por a√Īo“. Adem√°s, el ingreso a la lista no ser√≠a inmediato, puesto que si una persona es sancionada y no se presenta al juzgado entrar√° a esta base, pero si antes de eso paga, no estar√° afecto a la medida.

Para quienes comercialicen la información, habría presidio menor en su grado mínimo y hasta 20 UTM ($946 mil). Sobre los pasajeros que no cumplen, la multa llegará a más de $70 mil.

Otro aspecto incluido en la ley, es la sanción con un grado más de pena a los agresores de los fiscalizadores del Transantiago.