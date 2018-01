Caso Basura: Maipú insistirá ante la Corte para llevar a juicio a exgerente de KDM

Viernes 26 enero de 2018 | Publicado a las 16:08

La Municipalidad de Maipú insistirá ante la Corte de Apelaciones para lograr revocar la suspensión de la causa por los delitos de fraude al fisco y soborno del exgerente general de KDM, Fernando Arturo León Steffens, en el marco del denominado Caso Basura.

Ello, luego que este viernes el 9° Juzgado de Garantía de Santiago desestimara la pretensión del municipio por considerar que no estaría facultado para supervisar el acuerdo logrado entre el Ministerio Público y el ejecutivo, trato que le valió una sanción al fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.

Según los argumentos de la Municipalidad de Maipú, basados en un informe encargado por la administración de la alcaldía, el imputado habría incumplido una de las condiciones impuestas por el tribunal para poder optar a una salida alternativa.

Particularmente, porque el directivo debía hacerse cargo de un programa de responsabilidad social dirigido al municipio con un costo total de $206 millones.

Desde el municipio sostienen que hasta la fecha no han recibido información sobre este programa, por lo que no se ha llevado a cabo en ningún barrio de la comuna.

Al respecto, el jefe de la unidad jurídica de la municipalidad, Carlos Ferlie, afirmó que “este acuerdo adolece, a nuestro juicio, de una vulneración constitucional, en el sentido de que el municipio de Maipú no puede quedar nunca excluido de la fiscalización respecto de los puntos limpios de la comuna”.

“Lo que nosotros sostenemos es que una resolución judicial no puede, en este caso, dejar sin efecto una Ley Orgánica Constitucional para efectos de fiscalización”, recalcó el abogado, enfatizando que “tanto es así que hoy en día nosotros estamos ciegos, no sabemos si esos puntos limpios están o no ubicados en la comuna, en qué sectores y cuáles son las temáticas que lleva a cabo la empresa respecto a dichos lugares.