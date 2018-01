Concejal de Macul cuestiona denuncia de violación contra adolescente por ocurrir en motel

Jueves 25 enero de 2018 | Publicado a las 19:31 · Actualizado a las 19:47

Polémica en las redes sociales generaron los dichos del concejal de la UDI, Juan Mackenzie, en la sesión del pasado martes del concejo municipal de Macul, donde cuestionó la denuncia de violación de una menor de 17 años por haber ocurrido en un motel de la comuna.

La frase surgió en medio de la discusión por la renovación de patentes de venta de alcohol de dos locales con observaciones por partes policiales.

Uno de ellos era el motel Los Gatitos, ubicado en Avenida Macul 4849, establecimiento desde donde se originó una denuncia de violación contra una menor de edad.

“De violación, no fue violación, creo yo. Una niñita de 17 años en un motel… no creo que haga ‘me van a violar’, no sé”, cuestionó mientras gesticulaba con las manos.

El concejal justificaba en ese momento sus dichos diciendo que “yo si mal no recuerdo, estaba en la compañía de un delincuente que había cometido un ilícito y cuando se encuentran con él, se encuentran con esta dama. Entonces de violación, a mí no”.

El parte policial que originó la observación del recinto ocurrió el jueves 26 de octubre de 2017, cuando la adolescente denunció haber sido llevada bajo amenaza al motel, desde donde en un momento en que el victimario se habría descuidado, llamó a su pareja para que diera aviso a Carabineros, iniciando el operativo.

En la sesión la concejala Camila Donato (PC) criticó los dichos de su par de la UDI y sostuvo que no se puede estar desacreditando una denuncia de la forma en que lo hizo Mackenzie.

En conversación con BioBioChile Donato reafirmó estas críticas y sostuvo que representa a una parte de la sociedad que mantiene un “doble estándar” al rechazar el aborto en tres causales, pero al mismo tiempo ser capaz de cuestionar una denuncia de violación de una joven.

A su vez, el alcalde de la comuna Gonzalo Montoya, dijo no compartir las declaraciones del concejal.

La renovación de la patente de alcoholes para el motel fue rechazada pese al voto a favor de Mackenzie.