Justicia confirma condena de presidio para acusado de homicidio frustrado en Macul

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 14:13

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a un hombre identificado como Mauricio Reyes, a la pena de nueve años de presidio por homicidio frustrado.

El ilícito se habría perpetrado el 22 de junio de 2015 en la comuna de Macul, y según describe el texto judicial, el hombre de 30 años junto a dos personas abordo de un vehículo, llegaron hasta un supermercado Ekono de la comuna portando un arma de fuego, momento en que la víctima identificada como Raúl Gana salía del lugar en compañía de su pareja.

En la instancia, el acusado del ilícito habría disparado contra él en reiteradas ocasiones. La víctima corrió herido al interior del supermercado.

Tras el ataque, las personas huyeron del lugar en el mismo vehículo.

La víctima resultó con heridas graves de bala en el hemitórax derecho y cara interna del muslo izquierdo, ambas sin orificio de salida.

En tanto, un testigo que se encontraba en el lugar de los hechos también resultó herido.

El fallo comunicó que “la sentencia impugnada no viola la disposición del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal y que, al contrario, cumple con dicha exigencia, sin que pueda acogerse la causal de nulidad alegada, que supone no razonar o ponderar la prueba rendida o hacerlo de una manera que se aparte de la lógica”.