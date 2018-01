Incendio en salón de belleza en Providencia fue controlado por Bomberos

Miércoles 10 enero de 2018 | Publicado a las 12:13 · Actualizado a las 12:35

Un incendio produjo en un salón de belleza ubicado en Pedro de Valdivia con Eliodoro Yáñez en Providencia.

El inicio del siniestro preocupó además a los dueños de locales colindantes, especialmente a dos librerías que se encuentran cerca del salón de belleza, debido a la propagación que podría tener el fuego.

Hugo Rodríguez, capitán de la 13° Compañía de Bomberos de Santiago, comentó que “había gran emanación de humo desde un local comercial, se procedió a hacer la entrada encontrándonos que en el subterráneo se encontraba fuego, el cual se procedió a extinguir. Se hicieron labores de apertura de locales colindantes, tratando de evitar la propagación”.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa, aunque según antecedentes preliminares, se podría deber producto de una cocinilla que se encuentra al interior de este local comercial, la cual habría generado esta inflamación e incendio.

En tanto, uno de los trabajadores de un local colindante conversó con La Radio y comentó que “fueron solamente daños externos y a la bodega aún no he podido meterme, pero a mi local nada, pero el del lado fue destrucción total. Yo estaba atendiendo y les fui a avisar que había olor a quemado y que estaba saliendo humo y me dijeron que no pasaba nada”.

Todas las personas que se encontraban al interior del salón de belleza lograron escapar sin mayores inconvenientes.

Por el momento se encuentra interrumpido el tránsito por Pedro de Valdivia entre Carlos Antúnez y Eliodoro Yáñez.