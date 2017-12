¿Influyen las tomas en la PSU? Las disimiles opiniones de dos puntajes nacionales del IN

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:02 · Actualizado a las 12:16

Dos estudiantes del Instituto Nacional (IN) que obtuvieron puntaje nacional en la PSU de este año se refirieron a la eventual influencia que pueden tener las tomas a la hora de rendir la prueba.

Uno de ellos es Sebastián Flores, quien obtuvo 850 puntos en las pruebas de Matemática e Historia.

Al ser consultado en CNN sobre las razones por las que el establecimiento obtuvo mayor número de puntajes nacionales en comparación con el año pasado, el joven sostuvo que a su parecer, se debe a que se trata de una generación que no participó en la toma de 2011, la que se extendió por siete meses.

Asimismo, respecto a la influencia que pudieron haber tenido las tomas en su resultado indicó que a su parecer sí influyen y destacó que no participó de ellas.

“La verdad es que sí, no estaba participando en la toma porque estaba estudiando“.

Por otra parte, Vicente del Solar, ex alumno del IN que consiguió el puntaje máximo en Matemática, aseguró que las tomas no afectaron su rendimiento.

“Uno puede ir a marcha y apoyar los movimientos, pero si es responsable e igual estudia y se prepara no debería afectara para nada las tomas. Yo he estado cuatro años en toma y no encuentro que me hayan afectado”, aseguró.

Este año hubo 15 estudiantes del IN con puntaje nacional en la PSU, casi el doble a los 8 registrados en 2016, año en que el establecimiento perdió su su condición de excelencia académica.