Advierten que feriado en la RM por visita del Papa generará una pérdida de US$100 millones

El académico de la Universidad de Santiago, Guillermo Pattillo, advirtió que la idea de declarar feriado en la región Metropolitana por la visita del papa Francisco implicaría la pérdida de US$100 millones por paralización de actividades.

A su juicio, este cálculo sólo consideraría costos fiscales, sin considerar lo que pierden servicios y otras actividades que dejarán de realizarse en la capital.

“La parte más relevante no es esa, sino la señal que se da, de dar feriado frente a cualquier coyuntura, por significativa que pueda ser. Me parece que la medida no se aviene con el estado de nuestra economía”, afirmó.

Según estimaciones de la Dirección de Presupuestos, el costo fiscal del asueto para Santiago alcanzaría los $6.377 millones, por las horas extras que se deben autorizar para que los empleados de las instituciones del gobierno central realicen las labores que no se efectuarán.

“Estimando que una posible fracción de la producción se pierde, estamos llegando al orden de los 100 millones de dólares” de pérdida, sostuvo.

Aunque el especialista reconoció que las expectativas para el próximo año son positivas (según el Banco Central, el crecimiento estaría en 2,5% y 3,5%), hace hincapié en que al menos este año la economía no ha avanzado a un ritmo acelerado.

“Hoy por hoy, la economía ha crecido muy poco, del orden de 1,4% y, por lo tanto, no me parece que sea lo adecuado generar feriados adicionales en un contexto como este”, consideró.