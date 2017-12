A 12 días de fin de año: fiestas de Santiago aún no cuentan con permiso de la Intendencia

A sólo 12 días para que termine este año, ninguna de las fiestas pensadas para recibir el 2018 cuenta con permiso de la Intendencia Metropolitana.

En este sentido y con el objetivo de hacer más transparente la tramitación de permisos, el intendente Claudio Orrego junto al Seremi de Salud, Carlos Aranda y el Coordinador de Inspección Eléctrica SEC RM, Fernando Fredes presentaron el “semáforo de fiestas de fin de año”, que según su color indica si la actividad está apta para su realización o por el contrario, podría ser cancelada.

Este año fueron 12 los eventos ingresados a la Intendencia para realizarse entre el 29 de diciembre y 1 de enero. Lamentablemente 11 de ellos permanecen en rojo.

“El mensaje en esta región es claro. Si no cumple no hay fiesta. Nadie va a poner en riesgo la salud o seguridad de las personas para pasar un buen rato. Queremos que la fiesta sea segura o simplemente no sea fiesta” señaló Orrego.

Entre los problemas que más se repiten están deficiencias en las instalaciones eléctricas, ausencia de seguridad laboral, falencias en la estructura de escenarios y sistemas de evacuación y falta guardias certificados

El semáforo de Fiestas de Fin de Año se actualizará diariamente y está disponible en la página web de la Intendencia Metropolitana.

Revisa aquí el estado actual de las fiestas

