Incendio en cerro Lo Vargas en Lampa ha consumido alrededor de 40 hectáreas

Un incendio en el cerro Lo Vargas, ubicado en la comuna de Lampa a la altura del kilómetro 21 de la Ruta 5 Norte ha consumido alrededor de 40 hectáreas de matorrales y arbustos, según los antecedentes iniciales entregados por Bomberos.

El incendio comenzó cerca de las 4:47 horas de la madrugada al interior de este cerro, situación que ha movilizado a personal de Bomberos de Colina.

El siniestro aún no es controlado, pero Bomberos logró impedir su avance hasta zonas residenciales, por lo cual no hay riesgo para viviendas cercanas. Además, no se registran lesionados ni afectados por el incendio.

En tanto, se ha notificado a la Oficina Nacional de Emergencia para ver si pueden disponer de más recursos para apoyar a los Bomberos de Colina.