Familiares buscan a niña de 14 años que desapareció hace dos semanas en Maipú

Quince días lleva desaparecida Ariella Ortega Guzmán, una niña de 14 años que no volvió a su casa después del colegio el jueves 23 de noviembre.

Según dio a conocer el matinal La mañana de Chilevisión, la niña fue a hacerse un piercing junto a una amiga al centro de Maipú y nunca más tuvieron noticias de ella.

La mamá de Ariella, Alejandra Guzmán, comentó que “no hemos tenido muchas noticias de ella, no tenemos mucha información donde poder buscarla. Hay ciertos datos que nos han llegado, hemos ido a visitar los lugares, hemos caminado, hemos plagado de panfletos. La municipalidad, el área de seguridad de Maipú no nos ha dejado solos en esto, ellos han ido aportando en la busqueda, pero sin mayor información”.

Además indicó que todas las noches sale a recorrer Maipú junto a su hija mayor para seguir buscando a Ariella y para poder dejar panfletos en las calles. Guzmán agregó que la han ido a buscar “en los hospitales, en el Servicio Medico Legal. Hemos caminado por toda la sección sur de Santiago, toda la sección poniente, pero sin ninguna novedad”.

Por su parte, Gloria Ortega, quien es la tutora legal y abuela paterna de Ariella comentó que ella fue la primera que se dio cuenta que algo pasaba. “Eran las 20:00 y algo y no llegaba, yo no tomaba once esperándola y a las 20:45 la empecé a llamar y marcaba y lo cortaba”, sostuvo.

Ortega contó que fue al Liceo Isaura Dinator de Guzmán el viernes para saber si tenían más antecedentes. En el lugar le dijeron que se había juntado con su compañera Daniela y que habían ido a la Plaza de Maipú a ponerse un piercing en la lengua.

Ortega recién pudo comunicarse con Daniela el domingo, ya que el viernes no había ido a clases, y la niña le confirmó que se habían ido a hacer el piercing, pero que ella había tomado la micro para irse a su casa y Ariella había indicado que se iría a Manuel Montt a juntarse con un amigo.

En tanto, la madre señaló a CHV que Ariella le habría enviado hoy un mensaje de texto a una de sus compañeras, donde le escribió “amiga te extraño”. Sin embargo, después no volvió a contestar el celular ni los mensajes.