Bomberos descarta alarma por cianuro en domicilio de Ñuñoa: mujer yacía muerta al interior

Bomberos debió activar el protocolo por posible ingesta de cianuro por parte de una mujer que fue encontrada sin vida al interior de su domicilio en Ñuñoa.

El hecho quedó al descubierto pasadas las 19:45 horas cuando efectivos de Carabineros se constituyeron en el inmueble ubicado en Ramón Cruz, encontrando el cadáver de la ocupante del inmueble, además de un cúmulo de medicamentos y cartas que dejarían entrever un eventual suicidio.

El fiscal de turno instruyó las pericias de rigor a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) quienes lograron determinar que la fallecida había solicitado cianuro a una vecina.

No obstante, durante la investigación realizada en el domicilio no fue posible dar con la sustancia, mientras que el personal a cargo del procedimiento no presentó síntomas de haber interactuado con el químico, por lo que, minutos más tarde, Bomberos descartó la presencia de cianuro en el domicilio.