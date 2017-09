Testigo acusa a municipio de Estación Central de negar traslado a haitiano atropellado

Con lesiones en el cuerpo y sangre en su rostro terminó un ciudadano haitiano luego de haber sido atropellado por un vehículo en la comuna de Estación Central.

Los hechos ocurrieron este lunes en horas de la mañana mientras el hombre se movilizaba por calle General Velázquez en su triciclo de carga, la que en ese momento traía frutas y verduras.

Información entregada a BioBioChile por Francisco Jeldres, excarabinero y testigo del atropello, indica que el automóvil involucrado se dio a la fuga tras impactar al hombre.

“Dejé el triciclo en el lugar destinado para los peatones, llamé a Radio Bío Bío y luego llamé al 133 de Carabineros, me identifiqué y le expliqué la manera de llegar (…) no pasaba nadie, no llegaron ni los carabineros, nadie”, acotó.

Jeldres describió que cuando se acercó para ayudar al haitiano, éste tenía sangre en su nariz y boca y presentaba dolores agudos en uno de sus brazos. Además, agregó que en el lugar se encontraba otro haitiano que producto del shock no pudo ayudar al lesionado.

Según el exfuncionario, el triciclo del afectado quedó inutilizable y con una rueda destruida producto del impacto.

En ese momento, relató, una camioneta municipal que pasaba por el lugar se detuvo a raíz de su insistencia. Pese a esto, el exuniformado indicó que el conductor se negó a trasladar al herido a un centro asistencial debido a que ese trabajo correspondería a las ambulancias.

“Yo le pedí al señor, que ellos como trabajaban en seguridad ciudadana, tienen contacto directo con Carabineros y pueden llamar a la ambulancia. Ese es el trabajo cotidiano de ellos”, dijo Jeldres, quien cuestionó la falta de “humanidad” del funcionario municipal.

Asimismo, agregó que le tomó una foto al vehículo y continuó en el lugar, instancia en la que el hombre herido vomitó tras el impacto.

En medio de la situación, el exfuncionario detuvo a un taxista que circulaba por la calle con el objetivo de pagarle el pasaje para que lleve al herido hasta un centro asistencial de la comuna. “El taxista dijo que no llevaba extranjeros. Nunca pensé que me iba a decir eso”, dijo.

Posterior a los hechos, hasta el lugar llegó la esposa del haitiano para asistirlo.

Explicación del municipio

Desde comunicaciones de la Municipalidad de Estación Central confirmaron a BBCL que un vehículo de seguridad ciudadana llegó al lugar, pero indicaron que éste por protocolo no puede trasladar a personas heridas.

Sin embargo, advirtieron que el funcionario ofreció a la esposa del herido contactar al SAPU para que se dirigieran al lugar.

En esta línea, desde la municipalidad explicaron que la mujer se negó al ofrecimiento del conductor, argumentando que ella podía encargarse de llevar a su pareja a un recinto de salud.

Desde el municipio enfatizaron que un móvil de seguridad pública no podría trasladar a personas heridas debido a que el trayecto podría aumentar la gravedad de las lesiones.