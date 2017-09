Manifestantes se tomaron Conadi en Santiago en apoyo a comuneros en huelga de hambre

Entre 12 a 14 personas permanecen en el edificio de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), ubicada en calle Salvador 379, comuna de Providencia, luego que la jornada de este viernes decidieran tomarse el recinto, con el objetivo de visibilizar el grave estado de salud en que se encuentran los cuatro comuneros mapuche presos en la cárcel de Temuco.

Familiares y dirigentes de organizaciones en apoyo a la causa exigen el retiro de la querella por Ley Antiterrorista, que presentó el Gobierno contra los presuntos responsables de la quema de un templo evangélico en la región de la Araucanía.

Patricia Nekulpán, vocera de la movilización aseguró que se han generado complicaciones en el estado de salud de los detenidos, quienes este sábado cumplen 102 días en huelga de hambre. La dirigente aseguró que no saldrán del edificio hasta que el Ejecutivo tome carta en el asunto.

El viernes, los manifestantes realizaron una barricada en las afueras del edificio, por lo que carabineros de Fuerzas Especiales tuvo que llegar al lugar para impedir el corte de tránsito. Desde la policía uniformada se aclaró que no hay una orden de desalojo, por lo que aún no no pueden ingresar al recinto.

Según el último parte médico al que tuvo acceso Radio Bío Bío, quien pudo estar al interior del lugar, los comuneros mapuches ya estarían presentando fallas multisistémicas, no descartando además que en un futuro puedan presentar secuelas neurológicas, tras la extensa huelga.