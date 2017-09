Abogado recurre a la justicia para eliminar torniquetes "mariposa" del Transantiago

El martes pasado el abogado y ex candidato a alcalde por la comuna de Pudahuel, Cristián Norambuena, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de eliminar los torniquetes “mariposa” del Transantiago.

La medida se contrasta en un periodo marcado por las altas cifras de evasión en la capital, que sobrepasan el 30% según el ministerio de Transportes. La cartera comunicó en su minuto que la implementación total de torniquetes se llevaría a cabo entre mayo y diciembre de este año.

Sobre esto, explicó a BBCL que los índices de evasión pasarían a segundo plano, puesto que lo importante es entregar un mejor acceso a la ciudadanía al transporte público.

“Creemos que el recurso de protección puede restablecer el derecho en algo que es muy indignante, que tiene que ver con la igualdad que tenemos nosotros en Chile (…) el torniquete lo que viene a hacer es una diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no“, dijo.

Para Norambuena las mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que cargan a sus hijos, que manipulan coches o comerciantes con mercadería representarían el público objetivo que apoya la iniciativa.

Respecto a la evasión en los buses, comentó que los torniquetes ayudan a disminuir los índices, pero se trataría de números marginales.

“El tema no son los números sino el costo, porque las personas adultos mayores o embarazadas no pueden subir con los torniquetes (…) el tema de la evasión hay que disminuirlo pero no a costo de los más pobres o adultos mayores”.

Norambuena señaló que desde que se inició el recurso ha tenido muchos seguidores que hasta la fecha presentan problemas para movilizarse en Transantiago. “Una persona con un poquito de sobrepeso no pasa por los torniquetes”. acotó.

No obstante el apoyo por parte de ciudadanos, el abogado indicó que existe un número de parlamentarios y ministros que se oponen.

“Ellos no se suben a la micro, no saben lo que es esperar la micro en horario punta y subirse todos juntos por los torniquetes (…) para ellos es más importante solucionar la evasión”, expresó.