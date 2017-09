Dirigente social acusa "matonaje" en concejo de Maipú: Sólo quería hablar con la alcaldesa

Como “una verdadera pesadilla” definió Héctor Silva, dirigente del Concejo de la Sociedad Civil (Cosoc), el episodio que vivió el martes en el Concejo Municipal de Maipú, donde quiso dialogar con la alcaldesa Cathy Barriga, pero terminó detenido por desórdenes.

El también presidente comunal de la Junta de Vecinos IV denunció a BioBioChile que los guardias municipales lo golpearon cuando intentó acercarse a la máxima autoridad de la comuna.

“Intenté dialogar con la señora alcaldesa, pero fui frenado por guardias, los que me rodearon y comenzaron a golpear en presencia de Cathy Barriga. Fue matonaje. Me golpearon por abajo, en el estómago, y me dejaron contusiones”, comentó.

Sobre los hechos de violencia, relató que recibió duros golpes mientras otros dirigentes le alzaban la voz a la alcaldesa. Carabineros llegó a la municipalidad y logró identificar a uno de los presuntos agresores, por lo que ambos implicados fueron a constatar lesiones, pero para sorpresa de Héctor, les comunicaron que los dos estaban detenidos por desórdenes.

“Me vi completamente perjudicado, porque yo jamás agredí a nadie, e incluso me intenté acercar a la señora alcaldesa con las manos arriba para que no se malinterpretara mi intención, que sólo era dialogar”, complementó.

Tres meses pidiendo audiencia

El Cosoc, junto a la Asociación Mapuche Tripay Antu y otras organizaciones sociales, acudieron a la reunión municipal ante la nula respuesta de la alcaldesa Barriga a sus solicitudes de juntarse a conversar y escuchar sus demandas.

“Estamos pidiendo una audiencia con la alcaldesa hace tres meses, basándonos en la Ley 20.500 (Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública). Solamente queremos conversar con ella para saber cuál es su visión de la comuna, su visión de los dirigentes sociales y otras cosas más, pero todo dirigencial, no para un ataque personal contra ella”, aseguró.

De hecho, el personero hace hincapié en que “respetamos a la alcaldesa Cathy Barriga como la autoridad que es”, no obstante, “parece ser que ella no nos respeta, porque se niega a recibirnos”.

“Parece que ella no quiere trabajar con nosotros, pero necesitamos que nos lo diga a la cara, necesitamos respuestas. Nos acusa de ser operadores políticos, pero se equivoca. Yo soy dirigente social por vocación. He dejado votada a mi familia por dedicarle tiempo a los problemas de los ciudadanos”, agregó.

Por último, Héctor Silva acusó a la autoridad municipal de no presentarse a los consejos de la sociedad civil, pues “casi siempre manda a otras personas en su nombre”.

Revisa acá la riña que se vivió en el Concejo Municipal de Maipú: