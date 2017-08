Alumnos realizan "toma simbólica" de la Usach contra proyecto de Nueva Educación Pública

Estudiantes de la Usach realizaron una toma simbólica en el frontis del plantel, con el objetivo de rechazar el proyecto de Nueva Educación Pública.

Debido a esto, los alumnos se tomaron simbólicamente los accesos de la casa central de la universidad por medio de sillas y carteles. No obstante, el recinto se encuentra abierto y operando con normalidad.

Patricio Medina, vocero de la Confech y presidente de la Feusach, indicó que con esta acción pretenden hacer un llamado de atención a sus rectores para que sean interpelados.

“Hoy hay un proyecto de fortalecimiento a la educación pública que no se hace cargo de las demandas históricas como el financiamiento, la infraestructura, hoy tenemos problemas muy graves en la universidad como los profesores acosadores, de infraestructura, de malla y claramente éstos no se van a eliminar si no tenemos mayor participación y espacio en la toma de decisiones”, precisó.

Añadió que tienen como fecha límite el 24 de agosto, jornada en que se vota la idea de legislar de este proyecto.

Asimismo, acotó que esta instancia es una advertencia a la autoridad para que se pronuncien a tomar una postura y movilizar a la comunidad.

“Los estudiantes debemos participar porque básicamente no tenemos incidencia en lo que nos enseñen en las mallas curriculares y en los profesores que no entregan la calidad que nosotros esperamos de la educación”, dijo.