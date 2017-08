La cruda historia de la mujer que vendió la virginidad de sus dos hijas al mismo hombre

Impacto causó la detención por parte de la PDI de una madre acusada de facilitar la explotación sexual de su hija en Santiago, así como también al hombre que realizaba los pagos por el delito de violación hacia una menor de 14 años.

En ese momento, el comisario de la PDI, Roberto González, indicó que la madre de la víctima, Wanda Romero Eissmann (36), acordó un pago inicial con el imputado, Luis Salinas Herrera (45), de $1.500.000 por la virginidad de su hija cuando tenía apenas 12 años.

Desde ese tiempo habrían acordado encuentros sexuales una vez al mes con un pago de entre 150 y 200 mil pesos, concretados en un departamento de Santiago.

Según consignó Emol, la relación entre ambos detenidos no era nueva, debido a que la hija mayor de la mujer denunció que también había sido iniciada en el comercio sexual por su progenitora, con el mismo sujeto.

El testimonio de la hija mayor señaló que la primera violación de Salinas comenzó cuando era menor de edad, situación que no volvió a ocurrir en el tiempo, pues desde 2015 el sujeto abusó de la niña de 12 años.

Los antecedentes precisan que el abuso en ambos casos ocurría en presencia de Romero, quien posteriormente recibía un pago como facilitadora de estos encuentros sexuales.

La madre a su hija más pequeña la trasladaba desde la comuna de La Pintana, lugar donde residen, hasta un departamento ubicado en la calle San Isidro en Santiago, inmueble arrendado exclusivamente para estos fines.

La subprefecto de la Brisexme, Claudia Domínguez, detalló al medio de comunicación que Romero también ejerce el comercio sexual, motivo por el que inició a ambas hijas en esta actividad.

“La niña afectada no lo encontraba malo, porque una niña de esa edad que le das dinero y si se lo está dando la mamá. Es un ambiente de normalidad para ella. Ambas están sociabilizadas en un ambiente en que se genera el comercio sexual. Ahora una niña de 13 años no es capaz de discernir si es bueno o es malo. Hacer esto a cambio de dinero es algo que ellos lo asocian como normal”, dijo la detective.

Sumado a ello, reveló que la menor afectada recibía mesadas con el mismo dinero generado tras estos encuentros sexuales.

Ayuda a Farkas

La mujer publicó hace tres meses un video a través de Facebook para participar en el concurso “Súper Madres de Chile”, realizado por el empresario Leonardo Farkas.

En el video relató su historia y lo difícil que fue quedar viuda con cinco hijos.

“Enviudé hace tres años, pasamos hambre con mis hijos, sufrimos mucho”, señaló la madre en el registro.

“Señor Farkas, sería muy lindo ganar el premio que usted ofreció para súper madres, porque yo he tenido que luchar contra quedarme sola, criando a mis cinco hijos sola, pero me siento orgullosa, porque he logrado sacar a mi familia adelante sola. (…) Mis hijos dependen de mí y si yo me caigo, se caen conmigo, así que no puedo darme ese lujo. Debo seguir luchando”, precisó la mujer.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)