Cuidador de autos que devolvió billetera de carabinero: Pensé que la institución era leal

Cerca de las 14:00 horas del pasado domingo Patricio Peña, cuidador de autos en la Vega Central, encontró en el suelo la billetera llena de dinero de un coronel de la Subcomisaría Recoleta Sur y decidió ir a devolverla a la unidad.

En el lugar, el cabo segundo que recibió el elemento extraviado sustrajo desde su interior $10 mil y algunos dólares, por lo que Carabineros decidió darlo de baja y el caso pasó a la Fiscalía Militar por hurto simple.

El honrado trabajador que devolvió la billetera habló con AhoraNoticias y se refirió al robo cometido por el carabinero, señalando que jamás pensó que iban a sacar dinero. “Pensé que la institución era totalmente leal pero no siempre ocurre así”, declaró.

Sin embargo, reconoció que algunos lo incitaron a hacer lo mismo. “Muchos me dijeron ‘gástate la plata’, pero algo me dijo en mi interior que no, que tenía que devolverla, así que fui y le hice caso a mi corazón”, dijo Peña.

“En una época de mi vida yo no era así, pero ahora cambié y hay que ser más correcto. Hay que empezar a arreglar este mundo, no queda otra”, comentó el trabajador de 42 años, quien aseguró que si le pasara nuevamente haría lo mismo.

También tuvo palabras para el carabinero que cometió el delito, comentando que “todos cometemos errores en la vida“, y le deseó una pronta recuperación de esta situación.