Piden que exministra Blanco declare como imputada en indagatoria por muerte de Lissette

Parlamentarios que participaron de la comisión investigadora del Sename aseguran que la exministra de Justicia, Javiera Blanco, debe declarar como imputada en la indagatoria por la muerte de la niña Lissette Villa en un centro colaborador, tal como lo hizo el exdirector del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos. La Fiscalía investigaría una reunión entre ambos, a horas del fallecimiento.

Las contradicciones entre Javiera Blanco y Patricio Bustos respecto a una reunión sostenida entre ambos el día después de la muerte de la niña de 11 años en un hogar del Sename; generó reacciones entre parlamentarios que formaron parte de la Comisión Investigadora Sename 2.

Uno de ellos, el diputado René Saffirio, junto con respaldar las diligencias del fiscal Marcos Emilfork, señaló que así como Patricio Bustos declaró en calidad de imputado por el presunto delito de incumplir el deber de reserva y secreto de la autopsia de Lissette Villa, la exsecretaria de Estado debería declarar en la misma condición de imputada, debido a que solo lo hizo en calidad de testigo.

Pero el diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, fue todavía más allá y calificó a la presidenta Michelle Bachelet de cómplice pasiva de las irregularidades en el Sename por proteger a Javiera Blanco.

Recordemos que en su declaración ante el fiscal Emilfork, la actual consejera de Defensa del Estado, afirmó que se enteró por la prensa del rol que tuvieron las cuidadoras de Lissette Villa en su muerte.

Al respecto, el presidente de la Comisión Investigadora Sename 2, el diputado Ramón Farías, dijo sentirse conmovido y volvió a validar el trabajo que dicha comisión desarrolló por más de un año y que fue desechado por la Nueva Mayoría en la Cámara.

Asimismo, en su declaración, Javiera Blanco señaló que la exdirectora del Sename, Marcela Labraña, se comunicó con ella para comunicarle el fallecimiento de la menor en el hogar Galvarino de Estación Central, pero “no tenía mucha información acerca de lo ocurrido, solo me dijo que se descompensó, pero no me informó cómo falleció”.

Incluso, según la exministra, no le avisó que daría una declaración a los medios, ocasión en que Labraña aseguró que la niña de 11 años había “muerto de pena”.