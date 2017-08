La denuncia de malas prácticas que se viraliza y complica a Cesfam de San Ramón

Un grave conjunto de denuncias se ha ido viralizando en redes sociales luego que una odontóloga revelara las negligentes y deficientes condiciones que habría encontrado cuando cursó su internado en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Gabriela Mistral de San Ramón, en la región Metropolitana.

Se trata de Vivianne Echagüe, profesional que se desempeñó en este recinto desde mediados de marzo hasta finales de octubre de 2016, periodo en que habría evidenciado graves faltas éticas y de higiene, según confirmó a BioBioChile.

“Llegué al internado y me enamoré de mi profesión, pero a la vez me decepcioné demasiado del sistema público. Vi tantas irregularidades en la parte odontológica que no pude quedarme tranquila y espero, sinceramente, que no se repitan”, advirtió a través de su cuenta de Facebook.

El primer reclamo formal lo realizó en marzo de este año ante Juana Casillas, directora del Departamento de Salud del municipio. Sin embargo, según relató, pese a indignarse por las situaciones expuestas, no se habría tomado medidas. Es más, cuestionó que Juan Muñoz Alarcón asumiera el cargo de director, a quien calificó de “nada ético, sucio y violento”.

El texto compartido en redes sociales es parte de lo que Vivianne constató en dos reclamos ingresados en el sistema OIRS del Ministerio de Salud. En él describe una serie de irregularidades que incluye negligencia en la esterilización de implementos, tratamientos sin la especialidad requerida, malos tratos, atención a familiares de los profesionales en desmedro de los pacientes de la comuna y licencias falsas, entre otros.

BioBioChile tuvo acceso a otros tres reclamos ingresados en la OIRS, donde se exponen denuncias similares de otras internas que pasaron por el Cesfam Gabriela Mistral y que coinciden también con las acusaciones contra Muñoz Alarcón.

“Mi ética como dentista me obliga a informar mala praxis realizada por este profesional en donde me gustaría exponer lo siguiente: Esta persona posee el título de odontólogo general, sin ningún estudio posterior relacionado con el área de endodoncia”, denuncia uno de los testimonios.

“Puede ser testigo del maltrato verbal tanto a pacientes -incluso niños- y colegas por parte de este doctor. Cabe mencionar también que el área de trabajo nunca (estaba) limpia en comparación a los box adyacentes muy bien cuidados por cada doctor (…) comentarios sexuales y degradantes a otras colegas mujeres por parte del doctor, persistentes ausencias sin aviso (…) y además licencias que se conseguía con otros colegas las cuales eran remuneradas”, advierte otro reclamo.

Asimismo, las acusaciones más graves que se repiten es sobre episodios de violencia psicológica contra su asistente dental.

Vivianne sostiene que el doctor Juan Muñoz Alarcón hostigaba a diario a su asistente dental, a tal punto que le habría quitado su silla bajo el argumento que le “servía” estar de pie para bajar de peso, ya que la habría acosado durante todo este periodo por su aspecto físico.

“Era común escuchar diariamente comentarios despectivos en relación a su aspecto físico del tipo: ‘No necesitas la silla de asistente, te hace bien estar de pie’, ‘deja de comer, estas gorda’. Además, se encontraba constantemente amenazada por él con perder su trabajo”, describió otra profesional ante la OIRS.

Internado en Cesfam Gabriela Mistral

Vivianne Echagüe relató a BioBioChile las irregularidades que vivió durante su internado, periodo en el que habría visto como profesionales utilizaban fresas (elementos rotatorios que eliminan las caries) con sangre, de un paciente a otro, sin la esterilización correspondiente.

Asimismo, describió que utilizaban limas de endodoncia que tenían varios años de uso, que además de tener una alta posibilidad de fractura, se guardaban en un frasco con alcohol, con pulpa (nervio dentario) y tierra.

Además, acusa, los profesionales realizaban tratamientos de endodoncia, implantología y ortodoncia, sin contar con estas especialidades y en un recinto no acondicionado para tales fines.

Sumado a estas irregularidades, la denunciante advierte que los profesionales atendían personas extras, familiares o amigos suyos, en desmedro de los pacientes del consultorio. De acuerdo a su experiencia, durante su paso por el Cesfam Gabriela Mistral además escuchó cómo los odontólogos hablaban de sexo mientras atendían pacientes en el box.

La profesional indicó que los doctores anotaban trabajos como realizados a pesar de no hacerlos realmente, con el fin de cobrar bonos. Asimismo, acusó al Cesfam de no elaborar correctamente el inventario para contar con los implementos que realmente necesitaban para la correcta atención de los pacientes.

Finalmente, recalcó la importancia de no generalizar la experiencia vivida en este Cesfam en específico y llamó al municipio y a las autoridades a fiscalizar y mejorar las condiciones actuales, ya que los pacientes que llegan a atenderse no conocen sobre la especificidad de los tratamientos y no tiene más alternativa que confiar en los profesionales que allí trabajan.

Sumario interno

Desde comunicaciones del municipio no entregaron mayores antecedentes y sólo se limitaron a informar que se instruyó un sumario contra Juan Muñoz Alarcón.

Fuentes consultadas por BioBioChile indicaron que la dirección del recinto quedó a cargo de la directora de Salud del municipio, Juana Casillas, quien no respondió a los mensajes y llamadas de este medio.

