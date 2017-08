Con lesiones graves quedó conductor que impactó contra construcción de empresa Avanza Park

Durante la madrugada de este miércoles un vehículo de marca Renault impactó contra la construcción de la empresa Avanza Park ubicada en Américo Vespucio a la altura del #3000, en la intersección con la calle General Velásquez en la comuna de Estación Central.

Hasta el lugar llegó personal de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito de Carabineros para investigar las causas del accidente, del que el conductor y único ocupante terminó con lesiones de carácter grave y fue trasladado a un centro hospitalario.

Según información preliminar, el hombre habría perdido el control del vehículo y se estrelló contra la garita y el pilar que sostiene la reja de la entrada principal de la empresa, la que fue derribada por el brutal choque.

A la hora del accidente, en las faenas de la construcción aún no había personal por lo que no hubo otros lesionados y no hay testigos presenciales de los hechos.