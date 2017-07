Las contradictorias declaraciones de la conductora de furgón que atropelló a menor de 7 años

El pasado 6 de julio la duodécima sala de la Corte de Apelaciones revocó la resolución que dejó en libertad a María Eugenia Viteri, conductora de un furgón escolar que atropelló a una menor de 7 años en la comuna de Ñuñoa, y que posteriormente se dio a la fuga sin prestar socorro a la víctima.

La mujer fue trasladada hasta la cárcel de San Miguel para cumplir la prisión preventiva a la que se le condenó mientras dura la investigación, mientas que Ruo Yuan Lee Tsai, la niña atropellada, fue dada de alta y quedó con secuelas de carácter psicomotriz y visual.

Viteri, en su declaración judicial, aseguró que no atropelló a nadie y que no recuerda haber participado en un accidente en el lugar de los hechos, aseveraciones que se contradicen diametralmente con lo que consignaron los escolares que la acusada trasladaba ese día en el vehículo.

Así lo aseguró el diario La Tercera en su edición impresa, en donde destacaron los dichos de una niña de 9 y un niño de 12 años, quienes fueron testigos del atropello y ambos concuerdan en que la mujer sí se dio cuenta y les pidió “guardar el secreto” del delito.

“Yo estaba en el furgón, a esa hora los vidrios estaban empañados, cuando sentí un grito desde fuera del vehículo y luego como que se levantó. Los niños que estábamos al interior le dijimos a la tía que había atropellado a una niña y ella no hizo nada, continuó su marcha y luego se detuvo en un servicentro”, declaró la menor.

Continuó asegurando que la mujer se bajó a revisar el estado del auto y les pidió que no le contaran a nadie de lo sucedido. “La tía estaba sola, como todos los días, sin ningún ayudante, y siempre andaba rápido por las calle sin respetar los lomo de toro. Una vez ella además manejó con la puerta y casi se le cae un niño, si no fuera porque le dijimos”, señaló.

La conductora formalizada, por su parte, confirmó haber transitado por la calle donde ocurrió el accidente y que todos los niños iban con cinturón de seguridad. “No sé si exista un disco pare o un ceda el paso en el lugar, creo que hay un ceda el paso, yo siempre paro en el lugar”, señaló.

“Yo no recuerdo haber participado en un accidente en el lugar, eso que me haya dado cuenta”, indicó Viteri, lo que no concuerda con lo dicho por el menor de 12 años, quien relató que él vio a la niña con su hermano cruzar de derecha a izquierda y luego el grito.

“Luego, los demás niños y yo le dijimos a la tía María Eugenia que había atropellado a una niña y ella dijo ‘shhh, es un secreto’“, aseguró el menor”.

Finalmente el Departamento de Criminalística de Carabineros, mediante el informe pericial, logró confirmar la existencia de rastros sanguíneos en la rueda de repuesto del furgón escolar y en la parte inferior del vehículo se encontró “indicios de sustracción de polvo, que permite inferir que hubo roce reciente con otro elemento que lo produjo”.