La ciudadana haitiana que se prepara para ser carabinera: Estoy agradecida de Chile

Seis ciudadanos haitianos, un hombre y cinco mujeres, llegaron desde este lejano país para convertirse en oficiales de Carabineros por medio de una beca proporcionada por la institución.

Actualmente los aspirantes a oficiales con edades desde los 22 hasta los 28 años, tienen por objetivo transmitir en la policía haitiana los conocimientos aprendidos en Carabineros, tanto en tecnología como en servicio.

Esto se enmarca en el Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías Uniformadas Extranjeras (Cecipu), iniciativa que contribuye en la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación de funcionarios extranjeros provenientes de diversos países, con la finalidad de traspasar fronteras.

Liensen Riffort de 24 años señaló que recibió una beca de la Cecipu, por lo que llegó a Chile en 2015, cursando su tercer año de formación en nuestro país.

“Es una bonita experiencia, uno puede aprender de otra cultura y cómo es la policía, uno puede hacer comparación con su policía para mejorar”, dijo.

Añadió que en este periodo que se ha formado como oficial de Carabineros, volverá a su país cuando concluya este proceso de formación el próximo año, convirtiéndose en una muy buena experiencia relacionada con el conocimiento.

“Todo lo que me han entregado aquí, todo lo que he aprendido aquí, lo voy a dar todo en mi policía y hacer ver las cosas que podemos mejorar para tener una mejor policía”, señaló la ciudadana haitina.

Asimismo, precisó que son seis haitianos en total que se preparan, lo que la deja muy contenta porque más adelante no trabajará sola y porque cada año habrá más compatriotas formándose como oficiales de Carabineros.

“Quiero dar las gracias a Carabineros de Chile, especialmente a la Escuela de Oficiales, yo me siento muy orgullosa de ser parte de esta gran institución, a todos mis compañeros que me han enseñado español, muchas gracias de todo corazón, me siento súper orgullosa de ser parte de esta gran institución”, concluyó.