Fiscalizadora del Transantiago atropellada a sujeto que la empujó: Que me pague un sueldo

El pasado 15 de junio, la fiscalizadora del Transantiago María Angélica Varas, de 57 años, fue atropellada por otro bus del transporte público luego de que un estudiante de 22 años que no había pagado su pasaje la empujara hacia la calzada en la comuna de Maipú.

El sujeto, identificado como Pablo Alarcón, aseguró y justificó en la instancia que iba apurado a presentar la defensa de su tesis. Sin embargo, desde la fecha se encuentra en prisión preventiva por su responsabilidad en los hechos, mientras dure el proceso investigativo.

La víctima perdió un ojo producto del accidente y ha tenido que ser intervenida en reiteradas ocasiones para una reconstrucción maxilofacial, situación que la tiene con “rabia y dolor” por las posibles secuelas físicas con las que quede.

Así lo aseguró Varas a Ahora Noticias, donde relató la impotencia que siente al haberse visto involucrada injustamente en este altercado, puesto que “no crucé ni media palabra con él. No le hice nada, ni siquiera lo conocía”.

“Yo lo único que quiero es que lo mantengan detenido, que le den unos años, si es posible 10 años“, aseguró la mujer, quien no sólo exigió justicia sino que pidió que el responsable se haga cargo económicamente del daño que provocó, pues si futuro laboral se encuentra incierto.

“Me gustaría que me pagara el daño que me hizo porque yo no sé como voy a quedar, con secuelas y cicatrices. Que me pague un sueldo como corresponde porque con el daño que me hizo no sé si voy a poder seguir trabajando en el estado que estoy”, señaló al medio.