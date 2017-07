Joven universitaria denuncia haber sido atacada por conductor de Uber con un cuchillo

Una joven universitaria de 19 años denunció que el pasado miércoles 12 de julio fue atacada por un conductor de la aplicación Uber mientras se dirigía a su casa en La Reina, luego de haber celebrado junto a sus compañeros el fin de semestre.

Karina, madre de la estudiante de la Universidad Católica, relató a La Tercera que los hechos ocurrieron a pocos metros de terminar el recorrido, cuando el hombre empezó a insultar y golpear a su hija. “Ella le dijo ‘llévate todo’, pero él sacó un cuchillo carnicero y la atacó“, aseguró.

Según el relato, la estudiante logró empujar al sujeto y bajarse del vehículo, pero de igual manera terminó con lesiones menores. Sin embargo, las consecuencias más graves serían el trauma que le provocó la situación. “Ella no quiere salir, no quiere hablar con nadie, tiene miedo”, explicó la madre.

Cuando quisieron buscar la identidad del conductor para efectuar la denuncia, acusan que la empresa no habría prestado la ayuda correspondiente negándose a entregar más datos del sujeto. “Uno piensa que no tienen idea quiénes manejan los autos, no hay filtro de ningún tipo”, criticó Karina.

Uber Chile se pronunció a través de su gerente de comunicación corporativa, Felipe Contreras, quien aseguró al mismo medio que lamentan la situación de violencia que vivió la estudiante y se mostraron dispuestos a colaborar con la justicia entregando los datos necesarios.

Sobre el conductor, explicaron que “desde el momento en que tomamos conocimiento de este hecho, que involucra lesiones leves efectuadas hacia una de nuestras usuarias por parte de un socio conductor, este fue desactivado inmediatamente de la plataforma“.