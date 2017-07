Municipalidades anuncian acciones legales en contra de Enel por cortes de electricidad

Las municipalidades de Ñuñoa y La Reina anunciaron acciones legales en contra de la empresa Enel Distribución, por los prolongados cortes de suministro eléctrico causados por las nevazones de este fin de semana.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, indicó que presentarán una demanda colectiva en contra de Enel y llamó a los vecinos a denunciar posibles pérdidas, por la falta de suministro.

“Hago un llamado a todos los vecinos de La Reina que se hayan visto afectados por problemas ya sea con electrodomésticos, perdidas de elementos o alimentos por falta de refrigeración, concurran hasta el Juzgado de Policía Local de la comuna para hacer las presentaciones respectivas“, señaló Palacios

Por su parte, la Municipalidad de Ñuñoa organizó una convocatoria para que vecinos firmasen una demanda colectiva contra Enel por los prolongados cortes de suministro eléctrico, logrando la rubrica de más de 300 ciudadanos.

“Desde que se inició el frente de mal tiempo he estado monitoreando el estado de la comuna con los equipos de emergencia y aún hay cientos de vecinos que no tienen luz en sus casas, y que por tanto, no pueden calefaccionarse o cocinar. Esto ha afectado a familias completas, niños y adultos mayores. Es inaceptable”, expresó el alcalde Anrés Zarhi.