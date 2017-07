Hombre reclama inocencia tras acusación de abuso en el Metro: lo funaron por Facebook

Este viernes apareció la declaración de un hombre en redes sociales en la que se defiende de una acusación de abuso sexual al interior de un vagón del Metro en Santiago.

A través de Facebook, Israel Muñoz Kusnir decidió escribir una declaración pública en la que rechaza las acusaciones de una joven que a través del mismo medio llamó a difundir su imagen junto al relato de la supuesta agresión.

El relato de la joven sólo se puede apreciar a través de una captura de pantalla del acusado, ya que ya no se puede encontrar su perfil en Facebook.

De acuerdo a su relato, ella lo habría encarado tras sufrir tocaciones en partes íntimas, por lo que él habría “escapado” en una estación de la Línea 4.

En respuesta Israel Muñoz publicó una declaración donde cuestiona punto a punto lo descrito por la joven, comenzando porque “ni siquiera conozco o tuve algún contacto con ella al subirme al Metro”.

“Me preocupa tremendamente dichas acusaciones debido a las repercusiones que esto ha tenido en mi vida familiar, personal y laboral. No se mide el daño que se hace respecto de acusar a una persona injustamente”, advierte.

Asimismo, señala que “si yo hubiera abusado de ella y ella me encaró como dice, lo mínimo es que me lincharan en el Metro con la cantidad de gente que va normalmente”.

“Ella indica que al encararme con las demás personas yo me escapé del vagón. Pido que se revisen las cámaras de Metro, ya que si me arranqué supuestamente no lo haría caminando, ya que ‘todas’ las personas que ella dice que la ayudaron estarían siguiéndome o alertando a los guardias”, refuta.

En la misma línea, sostiene que no es necesario el llamado a identificarlo, ya que él mismo puede entregar sus datos. “Si ella está segura que yo la abuse la invito a que haga la denuncia formal en las instituciones que correspondan”, reitera.

Recordemos que la empresa Metro tiene implementado desde 2012 un número de emergencias gratuito desde teléfonos fijos o móviles, 1411, para informar sobre hechos o incidentes que estén ocurriendo en el momento y que afecten su seguridad y la de cualquier pasajero.

Pero además, una denuncia como la realizada por la mujer, podría perfectamente configurarse como injurias y calumnias con publicidad, tal como lo detalló a BioBioChile el abogado Rodrigo Leal.

En el caso de la injuria, ésta se configura cuando se acusa de algo a una persona, pero que no constituye un delito, como por ejemplo, decir que un hombre es promiscuo. El caso de la calumnia, en tanto, tiene que ver exclusivamente cuando se acusa de un hecho punible, como estafa, abusos sexuales, robos, entre otros.

Asimismo, esto se agrava cuando es con publicidad, como en este caso donde se ocupó redes sociales para hacerla, destacó el abogado Leal.

Como la injuria y la calumnia son delitos, se puede presentar perfectamente una demanda penal en un Juzgado de Garantía. Y además, demandar civilmente para resarcir daños, como por ejemplo si la víctima pierde su trabajo por culpa de la demanda, lo que -eso sí- debe quedar claramente demostrado.

Según establece el artículo 418 del Código Penal, de quedar demostrado el delito, el condenado arriesga de 61 días a 3 años de cárcel y una multa.