Concejala silenciada por Cathy Barriga en Maipú: "No es primera vez que censura"

La concejala PS de Maipú, Marcela Silva, se refirió a la polémica generada en la última reunión del concejo, en el que la alcaldesa Cathy Barriga apagó su micrófono cuando la emplazaba.

En entrevista con Radio Bio Bio, Marcela Silva explicó que este hecho ocurrió cuando “se discutía un tema bien complejo que es una modificación presupuestaria en el que se inyectaban recursos para juicios y ese ítem yo lo iba rechazar porque muchos de esos dineros van destinados a los despidos que ella ha hecho masivamente”.

“Empecé a plantear mi tema y en otra intervención que hace el concejal (Ariel) Ramos dice que hay que ser justos a la verdad. Yo tomé la palabra para explicar que para ser justos hay que decir que ella no escuchaba a los vecinos ni concejales… y eso le molestó a ella“, explicó.

Consultada sobre esta capacidad de la alcaldesa para dejar en silencio los micrófonos, Silva explicó que “no es la primera vez que censura a un concejal“, ya que le habría pasado anteriormente a los concejales Ariel Ramos (PC) y Abraham Donoso (DC).

“Esta vez me ocurrió a mí en tres ocasiones y esto generó que si ella no me quiere escuchar no tengo nada que hacer en el concejo y me paro”

La concejala, que acusó que la alcaldesa no recibe vecinos, gremios ni condejales, sostuvo que Barriga tiene prohibido a sus funcionarios darles información en relación a sus actividades.

Finalmente, indicó que este miércoles un grupo de concejales junto a dirigentes vecinales concurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar la salida del cargo de Cathy Barriga, acusando que no entregó la cuenta pública conforme a estándares exigidos por ley.

