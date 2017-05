Extrabajador de Codelco cumple 10 días en huelga de hambre en la intemperie en Santiago

Este viernes a las 20:00 horas Richard Bobadilla Campos, extrabajador de Codelco, cumple 10 días de huelga de hambre. Su exigencia: recuperar su puesto de trabajo en la minera.

En el frontis de la sede de la Confederación de Trabajadores del Cobre (FTC), ubicado a un costado del Parque Bustamante, se mantiene el extrabajador de la división Radomiro Tomic, quien acusa que nunca pudo reintegrarse a sus labores en la minera después de salir con licencia médica el 2012.

“Mi solicitud no es dinero, no es plata, lo que yo quiero es que me reincorporen a mi trabajo, a las labores normales que desarrollaba antes de enfermare, o que me enfermaran, ya que producto de un serie de malos tratos y amenazas me provocaron una depresión”, aseguró a BioBioChile.

En agosto de 2014 la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) acogió la solicitud de Richard para que se revisara el origen de la enfermedad, determinando que el “síndrome ansioso depresivo” se debió a que “el trabajador estuvo expuesto a factores de riesgo de tensión psíquica derivados de disfunción en las relaciones jerárquicas“, según señala el oficio emanado desde el organismo con fecha 8 de agosto de 2014.

Richard Bobadilla acusa que jamás presentó carta de renuncia y tampoco ha sido despedido, por lo que señala que aún mantiene una relación de trabajo, ya que contaba con contrato indefinido.

Con su credencial de operador colgada al cuello, Bobadilla explica que previo a la licencia médica había sido removido de sus funciones habituales como operador de camión de extracción para ser trasladado al área de recursos humanos, donde no se le asignaron tareas.

Su decisión de viajar desde Arica, lugar donde vive, se da porque solicita a la FTC realizar gestiones para poder tener contacto con gente de Codelco para revisar esta situación.

El vicepresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Héctor Roco, señaló a BioBioChile que esta situación es de larga data, pero que el trabajador sí fue despedido

“Él fue desvinculado de la empresa y la división ha mantenido firme el tema y para ellos está absolutamente cerrado”, aseguró. Asimismo, sostuvo que hasta donde él revisó el tema, lo que faltaría sería el pago del finiquito.

Roco asegura que como Federación se han hecho cargo del tema, pero que la empresa señala que hubo razones fundadas para la desvinculación. Del mismo modo, sostiene que le ofrecieron las dependencias de la organización.

Por su parte, Richard Bobadilla sostiene que continuará hasta poder recuperar su trabajo, indicando que está dispuesto a las graves consecuencias que podría traer continuar con la huelga de hambre.