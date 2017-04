Goic pide a Aguas Andinas asumir responsabilidad por cortes del suministro en la capital

La presidenta de la Democracia Cristiana y candidata presidencial de la colectividad, senadora Carolina Goic, emplazó a Aguas Andinas a asumir su responsabilidad por los cortes del suministro en la capital.

A la instancia fue acompañada del experto en gestión de catástrofes, Michel De L’Herbe, junto al alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro y vecinos de la Villa España que sufrieron cortes de agua durante el corte generalizado.

La parlamentaria señaló que esta situación es inaceptable y que en “Santiago caen cuatro gotas y se corta el suministro de agua, generándose una situación de turbiedad que impide que los vecinos tengan acceso al agua potable”, añadió.

Asimismo, precisó que los cortes del vital elemento deben ser anticipados por la sanitaria.

“Venimos a plantear hoy el costo que tiene para la gente situaciones que deberían estar anticipadas en planes de contingencia, hoy no se le puede echar la culpa de esto al cambio climático, sino que a la capacidad que tiene que garantizar la empresa de mantener el suministro por lo menos 48 horas”, sostuvo.

Además, añadió que es inaceptable que los costos deba pagarlos la gente en una situación de emergencia que la empresa debería responsabilizarse.

“Esto implica revisar las condiciones de las concesiones, implica también revisar cómo se dota de mayores facultades a la Superintendencia no sólo para multar porque ha quedado demostrado que las multas en esto no son la solución, no han sido disuasivas”, arguyó.

Respecto a esto, enfatizó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios debería ser capaz de fijar estándares en términos de garantía e indemnizaciones frente a estos cortes.