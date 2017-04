Banda que asaltó BBVA en Las Condes estaría integrada por "cincuentones muy educados"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, habló con una de las víctimas del robo que afectó este miércoles a una sucursal del Banco BBVA en la comuna.

“Cincuentones” y “muy educados”, fueron algunos de los calificativos con que una de las víctimas describió a sus asaltantes en una conversación con Lavín.

“Es una banda de gente mayor, me hablan de una banda de cincuentones. No son personas jóvenes, muy educadas, ellos se autodenominaron como delincuentes educados. Les dijeron ‘no se preocupen, esto va a ser en silencio, no va haber ninguna grosería, hagan lo que nosotros les decimos’ y estaba todo estudiado, sabían exactamente dónde tenían que ir”, explicó.

Todo ocurrió pasadas las 9:00 horas en Presidente Riesco 5435, hasta donde llegaron al menos 5 individuos vestidos con overoles, máscaras y premunidos con armas de fuego; quienes en menos de dos minutos habrían sustraído alrededor de $130 millones para luego darse a la fuga en un vehículo.

El alcalde sostuvo además que hubo una falla en el sistema de seguridad del banco, considerando que no estaba conectado con Carabineros, sino que una empresa de seguridad privada, señalando que los uniformados fueron notificados del asalto solo siete minutos después.