Cathy Barriga aclara polémica por maqueta en forma de corazón: hay gente que me hace bullying

#Maipúrenace ☀️ Es increíble leer algunos comentarios🙈, primero, este no es un logo, el logo ya lo dimos a conocer #maipúrenace 🌞 Vivan la vida sin acelerarse ni adelantarse a los hechos y déjense sorprender, pero siempre en positivo. Construyan y no destruyan 👍

A photo posted by Cathy Barriga (@cathy_barriga) on Jan 17, 2017 at 10:43am PST